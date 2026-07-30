Cinco capturados por el crimen de María Camila Potosí, la joven embarazada asesinada en Cali

Al menos cinco personas fueron arrestadas por sus presuntos vínculos con la desaparición y posterior asesinato de la joven María Camila Potosí Gómez, quien se hallaba embarazada al momento del plagio y su bebé no estaba junto a su cuerpo.



El anuncio de las capturas lo hizo la Fiscalía al dar cuenta que se materializaron "las órdenes de captura" contra los cinco sospechosos de hacer parte del crimen de la joven de 21 años, ocurrido el pasado 16 de julio en el corregimiento de La Buitrera, en Cali.



"Los presuntos implicados fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Cali y Tuluá. En los operativos fueron incautados teléfonos celulares y una motocicleta", precisó el ente investigador, sin dar detalles de nombres y el papel que jugó cada uno de los sospechosos en este atroz crimen.



Solo advirtió que los detenidos serán presentados en el transcurso del día ante un juez de garantías para su judicialización.

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Los parientes de Potosí Gómez fueron quienes alertaron que la bebé que esperaba, con cerca de ocho meses de gestación, no se encontraba en su vientre, luego de la necropsia.



Tras el hallazgo de su cuerpo, la Fiscalía abrió una investigación por el delito de homicidio y puso en marcha las labores de actos urgentes y recolección de elementos materiales probatorios.



Entre otras acciones, el órgano judicial revisó cámaras de seguridad, realizó entrevistas y allanamientos para identificar a los presuntos responsables.



Al parecer, Potosí Gómez desapareció el pasado 16 de julio, luego de salir de la vivienda de un familiar, en el sur de Cali.



Ese día asistió a una cita médica de control prenatal y fue vista por última vez cuando abordó una motocicleta conducida por una mujer, quien se convirtió en objetivo de las autoridades. Días después, su cuerpo fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca y signos de violencia.



"Lo único que pido es colaboración y de ahora en adelante seguir en la lucha. Tengo fe y esperanza de que mi bebé pueda estar viva", reclamó Alba Gómez, madre de Potosí Gómez, al aferrarse a la esperanza de encontrar con vida a su nieta.

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