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¿Cómo aprovechar la caída del dolar? Bancoldéx le ofrece hasta US$5 millones para hacerlo
El banco lanza una línea de crédito de US$50 millones para apoyar las necesidades de liquidez de corto plazo de las empresas.
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Marcela García, directora de Bancóldex en Norte de Santander./ Foto Archivo
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Jueves, 30 de Julio de 2026

En el transcurso de este año, el precio del dólar ha caído 13,8% y en los últimos 12 meses ha perdido cerca de 19,6% de su valor frente al peso colombiano.

Es por esto que Bancóldex puso a disposición de los empresarios de Norte de Santander y demás regiones del país una nueva línea de crédito en dólares por US$50 millones, diseñada para apoyar sus necesidades de liquidez de corto plazo y facilitar el aprovechamiento estratégico de un dólar más barato. 

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La entidad informó que el programa estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026 y tendrá un monto máximo por beneficiario de hasta US$5 millones. 

Además, señaló que este busca respaldar a empresas de todos los sectores y tamaños que quieran acceder a endeudamiento en dólares bajo las condiciones actuales del mercado cambiario. 

“Los recursos podrán ser utilizados para financiar materias primas, insumos, arriendos, nómina y demás costos y gastos operativos de funcionamiento. También podrán destinarse a la sustitución de pasivos de las empresas, con el fin de facilitar su liquidez, excepto en los casos de créditos previamente otorgados por Bancóldex o pasivos con socios o accionistas”, señaló. 

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Según Bancoldex, en el componente de comercio exterior, financiarán operaciones de exportación e importación de bienes

Aprovechar la coyuntura

Bancóldex destacó que, bajo las actuales condiciones cambiarias, los empresarios pueden evaluar la compra de maquinaria, equipos, repuestos, tecnología, software, herramientas de digitalización y materias primas importadas que les permitan mejorar su productividad, reducir costos y fortalecer su capacidad competitiva. 

Un dólar más barato puede convertirse en una oportunidad para acumular capital productivo, modernizar procesos y preparar a los negocios para responder mejor a las exigencias del mercado.  

Así mismo, refirió que las empresas que importan insumos o bienes de capital pueden aprovechar la tasa de cambio para mejorar sus márgenes, abastecerse de manera estratégica y anticipar compras necesarias para su operación. 

Para aquellas que exportan o reciben ingresos en dólares, la coyuntura exige revisar cuidadosamente sus precios, costos y márgenes, de manera que puedan mitigar los efectos de la revaluación y mantener su rentabilidad.

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Bancóldex también recomienda que los empresarios evalúen alternativas como coberturas cambiarias, que permiten fijar precios futuros de la moneda y reducir la exposición frente a eventuales movimientos de la tasa de cambio. 

Bancóldex recalcó que seguirá fortaleciendo su oferta de financiación para que las empresas colombianas cuenten con alternativas oportunas, flexibles y alineadas con las condiciones del mercado.

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