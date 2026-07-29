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Colombia, el tercer país de América Latina con peor calidad de vida en 2026
Colombia ocupó el puesto 69 entre 85 países en el índice Mejores Países 2026, ubicándose como el tercer peor de América Latina en percepción internacional sobre calidad de vida.
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Colprensa
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Miércoles, 29 de Julio de 2026

La República- Si ha pensado en mudarse a finales de este año, antes de tomar una decisión debe tener en cuenta factores como las oportunidades laborales, la estabilidad política, la facilidad para conciliar la vida familiar y el bienestar general.

De hecho, el índice de Mejores Países 2026 de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania tiene en cuenta estos factores, basándose en las respuestas de 15.131 personas de 33 países. El ranking mide las percepciones internacionales sobre 85 naciones.

Colombia quedó entre los países con peor calidad de vida en América Latina

Colombia se rezagó frente a sus pares y se ubicó como el tercer país con peor calidad de vida en la región, superando únicamente a Ecuador y Guatemala.

Este resultado evidencia un reto en la percepción internacional frente a países como México, Argentina y Uruguay, que se posicionan como los mejores de América Latina en esta categoría.

A nivel global, Colombia ocupó el puesto 69 entre 85 países del índice. El país registra un PIB nominal de aproximadamente US$457.410 millones, mientras que su PIB per cápita medido por paridad de poder adquisitivo (PPA) supera los US$20.500.

Lea aquí: Cada vez más colombianos renuncian a comprar vivienda VIS, ¿por qué?

El experto Alejandro Useche, profesor de economía de la Universidad del Rosario, explicó que uno de los factores que limitan la posibilidad de alcanzar una mejor calidad de vida en Colombia es la seguridad. “Es necesario luchar contra la criminalidad y reducir la cantidad de conflictos que hay”.

Agregó que otro reto es generar mayores oportunidades para que las personas incrementen sus ingresos, ya que “contar con talento humano mejor capacitado fomenta una mejor calidad de vida”.

A pesar de haber mejorado sus condiciones históricas de seguridad y de atraer mayores flujos de inversión extranjera directa (IED), Colombia aún enfrenta desafíos.

“Tiene potencial en materia de inversión, pero este se concentra en sectores de bajo valor agregado. Lograr diversificar hacia sectores de mayor valor podría atraer más talento e inversión”, aseguró Remi Stellian, profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana.

Ranking de calidad de vida en América Latina: así quedaron México, Argentina y Brasil

México lideró la región al ubicarse en el puesto 39 a nivel global. Su posición estuvo impulsada por su ubicación geográfica estratégica y el impacto del acuerdo comercial T-MEC, además de contar con la segunda economía más grande de América Latina, con un PIB cercano a US$1,8 billones.

Argentina ocupó el segundo lugar en la región y el puesto 49 a nivel mundial. Aunque enfrenta volatilidad económica e inflación, el país mantiene algunos de los estándares de vida más altos de América LatinaBrasil se ubicó como el tercer mejor país de la región y alcanzó el puesto 53 global.

Cabe destacar que siete países latinoamericanos no aparecen en el rankingVenezuela, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba. La ausencia no responde a una baja calificación, sino a que no cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos por el estudio.

Los países con mejor calidad de vida en el mundo en 2026

Suecia lidera el ranking global al destacarse por su modelo nórdico de democracia, bienestar social e innovación. El país cuenta con empresas de alcance internacional como Volvo, Ikea y Spotify, que han contribuido a fortalecer su reconocimiento económico y empresarial.

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