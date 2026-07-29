Comenzó Colombiamoda 2026: más de 600 marcas y una apuesta por posicionar a Colombia en el mapa global de la moda

Colombiamoda 2026 abrió oficialmente las puertas de su muestra comercial en Plaza Mayor Medellín y dio inicio a uno de los momentos más importantes de la edición número 37 de La Semana de la Moda de Colombia.

Bajo el concepto ‘Uniqueness is the New Luxury’, la plataforma reunirá hasta el 31 de julio a más de 600 marcas y espera recibir a más de 70.000 asistentes durante la semana, entre ellos, 17.000 compradores especializados, de los cuales 4.000 serán internacionales, provenientes de 50 países.

Lea además: Hoteles, restaurantes, bares, comerciantes y taxistas esperan hacer su agosto con la Feria de Cúcuta

Durante siete días, Medellín será el escenario de 143 eventos distribuidos en 46 locaciones, con una agenda que integra negocios, conocimiento, creatividad, diseño y cultura para seguir posicionando al país como un referente del Sistema Moda global.

El presidente ejecutivo de Inexmoda, Sebastián Díez, indicó que Colombiamoda se ha convertido en una marca global, la cual trasciende la industria de la moda hacia una expresión de la marca país que quieren proyectar al mundo: una Colombia con identidad, creatividad, diseño y un talento capaz de competir en cualquier escenario internacional.

“Lo que desde el sábado hemos visto en Medellín confirma que Colombiamoda es mucho más que una feria; es un símbolo de lo que somos y de lo que podemos construir cuando el Sistema Moda trabaja conectado”, afirmó Díez.

La apertura de la feria comercial reafirmó que Colombia cuenta con las capacidades para competir en el Sistema Moda internacional a partir de aquello que hoy representa el mayor diferencial para las marcas: su identidad.

El diseño, la creatividad, la innovación, el conocimiento del consumidor y el talento de sus creadores consolidan una propuesta de valor que encuentra en ‘Uniqueness is the New Luxury’ una invitación a construir competitividad desde la autenticidad. En un mercado cada vez más exigente, Colombiamoda plantea que el verdadero lujo está en aquello que hace únicas a las marcas, su identidad y conexión con el consumidor.

Le puede interesar: ¿Comprar casa sin cuota inicial para 330.000 familias de bajos recursos? Esta es la propuesta que le harán a De la Espriella

Como plataforma de negocios, Colombiamoda 2026 reúne una oferta comercial que refleja la evolución del Sistema Moda latinoamericano a través de categorías como jeanswear, casual, deportivo, infantil, trajes de baño, íntimo y descanso, calzado y marroquinería, bisutería y accesorios, y moda control, donde Colombia continúa consolidándose como una potencia mundial en la industria de las fajas.

La feria también fortalecerá su apuesta por el diseño de autor con espacios como Mercado de Moda Selection, una curaduría de Inexmoda que reúne marcas con propuestas diferenciadas para compradores nacionales e internacionales, y Colombiamoda Signature, un escenario dedicado a piezas únicas que reflejan identidad cultural, innovación y la visión de diseñadores latinoamericanos que están redefiniendo las narrativas de la moda contemporánea.

Las pasarelas que marcaron la agenda del martes

La programación del martes reunió algunas de las propuestas creativas más esperadas de Colombiamoda 2026, donde el diseño colombiano y latinoamericano dialogó con la industria, el patrimonio, la sostenibilidad y la innovación.

La jornada comenzó con La Subienda, de Toscano para Kosta Azul, una colección inspirada en el reflejo de la luna sobre las corrientes del río que presentó una sastrería de verano construida a partir de siluetas amplias y fluidas. La experiencia adquirió un significado especial al desarrollarse en la planta de Fabricato, un escenario que conectó con el origen de la industria textil colombiana y puso en valor la manufactura local y los procesos responsables.

Posteriormente, ALADO, junto a KIA, presentó La Aurora, una propuesta que rindió homenaje al paisaje cafetero colombiano y a las comunidades rurales. A través de textiles desarrollados con residuos de la industria del café, técnicas artesanales y una puesta en escena inmersiva que recreó sonidos y elementos del campo colombiano, la pasarela exaltó la relación entre identidad, territorio y sostenibilidad.

Lea además: Mujeres ya lideran la mayoría de los negocios urbanos en Colombia

Las Pasarelas Non Stop continuaron consolidándose como una plataforma para impulsar el talento latinoamericano. En esta edición, la diseñadora peruana Annaiss Yucra presentó A-Culturación, una colección que exploró la identidad como un proceso de transformación permanente a partir de la experiencia migratoria. Junto a ella, Cemadier llevó una propuesta que convirtió la ilustración, la narrativa y la producción responsable en el eje de una colección que reivindicó la moda como una forma de contar historias.



El futuro del Sistema Moda también tuvo su espacio con Diseño + Talento UPB, donde estudiantes y egresados presentaron colecciones que reflejaron nuevas miradas sobre sostenibilidad, experimentación, innovación e identidad cultural.

Por su parte, Studio F presentó Legado, una colección que celebró el encuentro entre generaciones y demostró cómo la herencia familiar se convirtió en el punto de partida para la evolución creativa de la marca.

La propuesta de Racketball llevó al escenario una visión contemporánea del vestuario deportivo, integrando innovación textil, tecnología y funcionalidad con un lenguaje estético que transitó entre el alto rendimiento y el estilo urbano.

La pasarela de la Alcaldía de Medellín y Wild & Pacific transformó el swimwear y el resortwear en una propuesta pensada para escenarios urbanos y nocturnos, mediante prendas que exploraron nuevas texturas, acabados metalizados y una puesta en escena donde la luz y el movimiento fueron protagonistas.

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegó con la colaboración entre Arkitect y Jorge Duque, una colección que marcó el inicio de una nueva etapa para la marca, combinando el diseño de autor con una visión accesible de la moda y reafirmando el compromiso con el fortalecimiento del sector textil colombiano.

La programación concluyó con Morat x GEF, una pasarela que fusionó el universo creativo de la marca con la identidad visual y musical de una de las agrupaciones colombianas con mayor proyección internacional, dando vida a una colección pensada para conectar con las nuevas generaciones.

Lea aquí: El dólar abrió a la baja en Colombia, mientras el mercado espera decisión de la FED

Conocimiento que inspira

Además de los negocios y las pasarelas, Colombiamoda 2026 consolida el conocimiento como uno de los principales motores de transformación del Sistema Moda. Integrado de manera natural al recorrido de la feria, el Set de Conocimiento Inexmoda – Pascual Bravo reunirá 45 espacios entre conferencias y Green Talks, con la participación de 126 speakers nacionales e internacionales que compartieron su visión sobre sostenibilidad, comportamiento del consumidor, innovación, internacionalización, creatividad y las transformaciones que redefinen la industria.

La agenda abrió con Visión PV27, una mirada prospectiva para la industria de la moda desarrollada por el equipo de Conocimiento y Asuntos Corporativos de Inexmoda. A partir de la triangulación de fuentes de información primarias y secundarias, este ejercicio identificó los principales fenómenos de comportamiento y consumo para convertirlos en hallazgos, oportunidades y accionables estratégicos que orientan la toma de decisiones y fortalecen la competitividad de las empresas de las industrias creativas.

Otro de los encuentros centrales fue la conversación ‘Uniqueness is the New Luxury’, protagonizada por Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, y Nathalie Constanty, consultora para Le Bon Marché – LVMH Group. El espacio exploró cómo el lujo contemporáneo dejó de definirse exclusivamente por la exclusividad o el precio para



construirse desde la identidad, la autenticidad, la curaduría y la capacidad de las marcas para generar conexiones culturales con consumidores de todo el mundo.

La experiencia de conocimiento también se complementó con el Foro de Tendencias, considerado el corazón creativo de Colombiamoda y punto de partida para la construcción de nuevas colecciones. ´

Allí se presentaron las cuatro estéticas que orientan la próxima temporada: Prototipo, Preservar, Tensión y Linger, una lectura estratégica sobre las transformaciones culturales, sociales y de consumo que redefinen el diseño contemporáneo. El recorrido se articuló con la Biblioteca de Materiales, que exhibió más de 25 desarrollos enfocados en innovación textil y nuevas aplicaciones para la industria.

Con la apertura de la muestra comercial y el balance de su primera jornada de feria, Colombiamoda 2026 reafirma su papel como la principal plataforma de negocios, conocimiento e inspiración del Sistema Moda en América Latina.

Medellín reunió durante este martes a diseñadores, marcas, compradores, empresarios, creativos y líderes de la industria en un escenario que proyectó al mundo la capacidad de Colombia para competir desde la identidad, el diseño, la innovación y el talento, consolidando una visión compartida de país que encuentra en la moda una herramienta de desarrollo económico, cultural y de proyección internacional.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion