Gobierno cierra subasta de energías limpias con 995 megavatios de energía solar

Gobierno cierra subasta de energías limpias con la adjudicación de 995 megavatios de generación solar y cerca de 100 megavatios de sistemas de almacenamiento con baterías.



La subasta incorporó por primera vez sistemas de almacenamiento con baterías en este tipo de procesos, permitiendo diversificar la matriz eléctrica, reducir la exposición a la volatilidad del mercado y contar con mayor energía en firme para responder a periodos de alta demanda.



El Ministerio de Minas destacó que durante la primera jornada se adjudicaron contratos por 390 MWh/día, incluyendo cerca de 100 megavatios en baterías, suficientes para atender el consumo de más de 67.000 hogares en las horas de mayor demanda.



En la segunda jornada fueron asignados 725 megavatios de nuevos parques solares, energía que permitirá abastecer a más de 800.000 familias colombianas mediante contratos de largo plazo con vigencia de 15 años.

Lea aquí: Así avanza remodelación de edificio que será sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla, ¿quién lo está financiando?

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el mayor desafío ahora será convertir los proyectos adjudicados en energía disponible para los colombianos.



“Con esta histórica subasta no solo dejamos contratada la energía que el país necesitará en los próximos años; dejamos cerca de 7 gigavatios listos para consolidarse como la base del abastecimiento eléctrico de la próxima década. El gran reto del próximo Gobierno será garantizar que estos proyectos entren en operación y se conviertan en energía en firme para los hogares, la industria y el desarrollo del país”, destacó el jefe de la cartera energética.



“Dejamos un legado con reglas claras y seguridad jurídica. El Decreto 1091 de 2025 constituye la nueva hoja de ruta para la transición energética de Colombia. Además, dejamos solicitada ante la CREG una subasta de reconfiguración urgente que permitirá fortalecer la energía firme y la confiabilidad del sistema eléctrico. El país queda mejor preparado para afrontar fenómenos como El Niño y responder al crecimiento de la demanda con una matriz más limpia, diversificada y resiliente”, añadió el funcionario.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .