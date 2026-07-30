Gustavo Petro cambia su agenda y viajará a Cuba en lugar de Estados Unidos

Fuentes de Presidencia confirmaron lo que Gustavo Petro ya había sugerido hace apenas tres días: su último viaje como mandatario de Colombia no será hacia Estados Unidos, sino hacia Cuba.

Según pudo confirmar Blu Radio, el viaje sería este mismo viernes y durará 48 horas. En la isla, el presidente Petro tendrá una reunión con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel para extenderle un gesto de solidaridad y apoyo diplomático.

En su mensaje de X, el presidente Petro no sólo explicó por qué irá a Cuba sino que también dio las razones de por qué canceló a último momento el viaje que tenía planillado hacia Estados Unidos.

”El presidente del Congo no pudo asistir y se redujo entonces por protocolo el nivel de la conferencia y suspendí lamentablemente mi viaje a EEUU. Lo reemplace por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: La Cuba agredida”, escribió.

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El presidente Petro agregó que el cambio de rumbo también se trata de un mensaje político ahora que el derechista Abelardo de La Espriella está a punto de posesionarse como nuevo presidente tras ganar las elecciones en la segunda vuelta electoral realizada en junio.

"Cómo ahora la agenda diplomática colombiana se reducirá a los dictámenes de Tel Aviv que dicen con quién tenemos relaciones diplomáticas de acuerdo a las conveniencias de los genocidas, entonces aislarán a Colombia al pequeño círculo de los amigos del genocidio pues la humanidad está en contra del holocausto humano en Gaza”, añadió.

Y es que, es importante recordar que el 27 de julio, De la Espriella anunció el cierre de 14 embajadas, 15 consulados, la suspensión de la apertura de una misión en Palestina y la unificación de dos representaciones ante organismos internacionales.

Según explicó De la Espriella, la medida hace parte de un proceso de “optimización” con el que busca reducir gastos y concentrar la presencia internacional del país en lugares que considere estratégicos. En una primera mirada, parecería ir de la mano con el mensaje de “austeridad” que ha querido dar desde campaña.

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Ahora, el mandatario electo aseguró que el cierre de estas sedes no significaría, en la mayoría de los casos, una ruptura de relaciones diplomáticas, salvo con Cuba y Nicaragua.

Ante esto último, el presidente Petro se manifestó en contra.

Primero, escribió: “En todos los países que anuncian retiros de embajadas hay enemigos del genocidio en Gaza, es decir amantes de la vida, y negocios que se protegen en Colombia de soluciones más eficaces. Hay que ser un desconocedor absoluto de la historia de Colombia y desagradecido sistémico”.

Luego, añadió: “Y que decir de Cuba que nos da su música sublime llena de arte, y pudo darnos las vacunas para salvar la vida de decenas de miles de viejos y viejas que murieron por el COVID y que por odio político a Cuba prefirieron dejarlos morir” (sic).

El mandatario también se opuso a los demás cierres, que incluyen los países: Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

”Argelia que produce de las mejores insulinas más baratas que las que se venden en Colombia y que decir de Malasia que estuvo dispuesta a configurar con Colombia el ejército de salvación de la humanidad para entrar armados a Gaza y liberarla”, escribió.