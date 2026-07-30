Tras denuncias de presunta corrupción, Aerocivil promete plena colaboración con las autoridades

La Aeronáutica Civil aseguró este jueves que está abierta a las investigaciones necesarias para aclarar las denuncias sobre presuntos actos de corrupción al interior de esa entidad, al tiempo que señaló que no hay funcionarios que tengan privilegios que les permita evadir el escrutinio de las autoridades.



La posición de la Aerocivil surge después de que se denunciarán presuntas irregularidades y delitos, tras la contratación de la exfuncionaria Gabriela Muñoz y el reclamo de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, de la entrega parcial de información frente a este caso.



"La Aerocivil reconoce y valora el trabajo de los organismos de control del Estado. Cualquier observación o requerimiento será atendido con celeridad, claridad y total apertura. Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización", puntualizó la entidad.



En la víspera, la ministra Rojas aseguró que no le "va a temblar la mano ni voy a acallar mi voz con lo que yo tenga que denunciar o advertir", tras la denuncias hechas por quien fuera la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre una supuesta "red de mujeres" con la capacidad para mover los hilos del poder en la actual administración.



En ese sentido, aparecería la figura de Muñoz, una joven de 19 años, quien habría tenido injerencia en la Aerocivil como funcionaria de la entidad, al punto de nombrar allí a parientes, entre otros actos.



Ante las denuncias, la jefa de la cartera de Transporte reveló que ha hecho "seguimiento" y pedido datos respecto de las denuncias y recibió de la Aeronáutica "información incompleta".



"Me ha llegado un PDF incompleto, esto es una falta de respeto como ministra, y tomaré todas las acciones porque a mí no se me puede ocultar información, ni a nadie, y seguiré tomando todas las acciones necesarias", advirtió la funcionaria.



La Aerocivil aseguró este jueves que "ante cualquier solicitud de las autoridades, la Entidad brindará su plena y oportuna cooperación para la entrega de los insumos requeridos" y dijo estar a disposición para la entrega completa de toda la información que las autoridades le reclamen y acceso a los datos que se requieren en materia de contratación pública.