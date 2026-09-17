Controles a vehículos venezolanos tensionan el comercio binacional en Cúcuta

Los controles de tránsito que se aplican a los vehículos con matrícula venezolana en Cúcuta y otros municipios del área metropolitana se convirtieron en un nuevo motivo de preocupación para los gremios que dependen de la dinámica comercial entre Norte de Santander y el estado Táchira.

Transportadores y comerciantes venezolanos sostienen que las revisiones y las restricciones para movilizarse por territorio colombiano están desestimulando el desplazamiento de compradores hacia Cúcuta, en momentos en que el comercio local también enfrenta una reducción en las ventas.

Celestino Moreno, integrante del gremio de Taxis La Frontera, cuestionó las condiciones que deben cumplir los transportadores venezolanos para movilizar a sus pasajeros dentro del área metropolitana.

Según explicó, los conductores deben ajustarse a rutas específicas dependiendo del destino del pasajero, entre ellas clínicas, el aeropuerto y otros puntos de la ciudad, además de restricciones para ingresar a determinadas zonas.



“Los que llevamos al venezolano a Cúcuta somos nosotros, los transportistas venezolanos”, sostuvo Moreno, al advertir que las restricciones terminan encareciendo los desplazamientos.

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El dirigente puso como ejemplo que un pasajero puede verse obligado a pagar un servicio desde San Cristóbal hasta el terminal de transporte y posteriormente otro recorrido hacia el centro de Cúcuta, situación que, según dijo, termina afectando el bolsillo del comprador y desestimula sus visitas a la ciudad.

Moreno pidió revisar los acuerdos binacionales relacionados con el transporte y planteó que los vehículos venezolanos puedan ingresar y movilizar pasajeros por Cúcuta con menos restricciones.

“Nosotros allá no vamos a trabajar, como lo están haciendo aquí”, afirmó el representante de Taxis La Frontera, al defender que los transportadores venezolanos puedan llevar a sus pasajeros hasta los lugares de destino.

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Reclamos por controles

A estas inconformidades se sumaron comerciantes venezolanos que atraviesan diariamente los puentes internacionales para realizar compras en Cúcuta.

Los representantes del sector han denunciado presuntos excesos durante operativos de tránsito en Cúcuta y Villa del Rosario. Entre los reclamos está la solicitud de la revisión técnico-mecánica a vehículos con matrícula venezolana.

