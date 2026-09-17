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Controles a vehículos venezolanos tensionan el comercio binacional en Cúcuta
Fenalco atribuye la caída de las ventas a varios factores, entre ellos la percepción de inseguridad, y pide medidas para recuperar el flujo comercial.
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orlando.carvajal
Transportadores venezolanos piden cambios a los controles que se tienen para ellos para su movilidad por Cúcuta y municipios del área/Foto Leonardo Oliveros
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Jueves, 17 de Septiembre de 2026

Los controles de tránsito que se aplican a los vehículos con matrícula venezolana en Cúcuta y otros municipios del área metropolitana se convirtieron en un nuevo motivo de preocupación para los gremios que dependen de la dinámica comercial entre Norte de Santander y el estado Táchira.

Transportadores y comerciantes venezolanos sostienen que las revisiones y las restricciones para movilizarse por territorio colombiano están desestimulando el desplazamiento de compradores hacia Cúcuta, en momentos en que el comercio local también enfrenta una reducción en las ventas.

Celestino Moreno, integrante del gremio de Taxis La Frontera, cuestionó las condiciones que deben cumplir los transportadores venezolanos para movilizar a sus pasajeros dentro del área metropolitana.

Según explicó, los conductores deben ajustarse a rutas específicas dependiendo del destino del pasajero, entre ellas clínicas, el aeropuerto y otros puntos de la ciudad, además de restricciones para ingresar a determinadas zonas.


“Los que llevamos al venezolano a Cúcuta somos nosotros, los transportistas venezolanos”, sostuvo Moreno, al advertir que las restricciones terminan encareciendo los desplazamientos.

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El dirigente puso como ejemplo que un pasajero puede verse obligado a pagar un servicio desde San Cristóbal hasta el terminal de transporte y posteriormente otro recorrido hacia el centro de Cúcuta, situación que, según dijo, termina afectando el bolsillo del comprador y desestimula sus visitas a la ciudad.

Moreno pidió revisar los acuerdos binacionales relacionados con el transporte y planteó que los vehículos venezolanos puedan ingresar y movilizar pasajeros por Cúcuta con menos restricciones.

“Nosotros allá no vamos a trabajar, como lo están haciendo aquí”, afirmó el representante de Taxis La Frontera, al defender que los transportadores venezolanos puedan llevar a sus pasajeros hasta los lugares de destino.

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Reclamos por controles

A estas inconformidades se sumaron comerciantes venezolanos que atraviesan diariamente los puentes internacionales para realizar compras en Cúcuta.

Los representantes del sector han denunciado presuntos excesos durante operativos de tránsito en Cúcuta y Villa del Rosario. Entre los reclamos está la solicitud de la revisión técnico-mecánica a vehículos con matrícula venezolana.
 

Una de las peticiones del gremio transportador venezolano es que se pueda movilizar libremente, como sucedía antes./Foto: Leonardo Oliveros

William Gómez, exalcalde de San Antonio del Táchira y analista de asuntos fronterizos, sostuvo que el acuerdo binacional ABC, vigente desde febrero de 2023, establece condiciones específicas frente a este requisito y señaló que la exigencia aplicaría a vehículos que permanezcan más de 90 días consecutivos en territorio colombiano.

Por su parte, representantes de Fedecámaras han cuestionado los operativos de control y han denunciado, según sus propias declaraciones, retenciones e inmovilizaciones de vehículos y motocicletas venezolanos.

Los gremios consideran que estas actuaciones terminan afectando la movilidad cotidiana de la frontera y, con ella, el intercambio comercial entre ambos países.

Propuestas desde la frontera

Las inconformidades fueron analizadas el pasado martes durante una reunión entre representantes gremiales venezolanos, realizada en la sede de la Gran Alianza Empresarial, GAE, en San Antonio del Táchira.

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En el encuentro participaron Jhonson Delgado, director binacional y de asuntos fronterizos de Fedecámaras; Indover Sayago, presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira; Alexis Balza, directivo de la GAE; William Gómez y Danny Berty, presidente de la Asociación de Comerciantes de La Parada, además de otros integrantes de los sectores productivos.

Una de las propuestas planteadas fue gestionar condiciones especiales de circulación en sectores específicos de La Parada, en Villa del Rosario, dentro de un esquema de regulación vial.

Los participantes también propusieron impulsar ante las autoridades la apertura de los pasos fronterizos durante las 24 horas.

La intención, según los promotores de estas iniciativas, es que las autoridades colombianas y venezolanas revisen las condiciones actuales de movilidad y establezcan mecanismos que permitan mantener el intercambio comercial sin desconocer las obligaciones legales y de seguridad vial.


 

Al presidente Abelardo de la Espriella le pidieron que revise las medidas binacionales de movilidad./Foto Leonardo Oliveros


Los gremios acordaron continuar con las mesas técnicas y plantearon la necesidad de estructurar un modelo de transporte que permita movilizar de manera organizada a los compradores venezolanos.

También propusieron una campaña de información para que quienes adquieren productos en Cúcuta conozcan los trámites y requisitos que deben cumplir para trasladar sus compras hacia Venezuela.

Fenalco pide atender también la inseguridad

Desde el comercio formal de Norte de Santander, Fenalco advierte que la reducción en las ventas no puede atribuirse exclusivamente a los controles de tránsito o a la disminución de compradores venezolanos.

Francisco Palacios, presidente de Fenalco Norte de Santander, señaló que el comercio minorista y mayorista atraviesa dificultades asociadas principalmente a la inseguridad.

Según el dirigente gremial, la extorsión y los robos en establecimientos comerciales y en sectores de alta actividad comercial han generado temor entre los compradores y han contribuido al cierre de algunos negocios.

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Palacios indicó que el flujo de compradores provenientes de Venezuela ha disminuido entre 33% y 35%, de acuerdo con las estimaciones del gremio, y relacionó parte de esta reducción con la percepción de inseguridad en la región.

A este panorama, agregó, se suman las revisiones técnico-mecánicas, el SOAT y otros controles que deben cumplir los vehículos venezolanos, factores que, en su opinión, terminan afectando el tránsito de compradores hacia Cúcuta.
 

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