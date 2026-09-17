Unidos, fuertes y convencidos: Nicolás Chiesa, confiado en sus dirigidos

Nos encontramos muy bien, unidos, fuertes, convencidos de lo que venimos haciendo y cómo trabajamos. Hemos analizado el último partido y creo que estamos aún más convencidos, con la tranquilidad de que hemos competido muy bien. Se nos ha ido por detalles de juego, ahora, a trabajar”, afirmó Nicolás Chiesa, DT del Cúcuta Deportivo, previo al entrenamiento de ayer.

El director técnico argentino prepara el juego del rojinegro ante Deportivo Cali, que se disputará en el estadio Palmaseca el próximo sábado, en el marco de la fecha 11 de la Liga II-2026.

“Será una final difícil, en un campo grande, con un rival de jerarquía, con un técnico (Rafael Dudamel) de mucha experiencia, seguramente afrontaremos esta final como las anteriores: con mucha seriedad y hambre de poder sacarla adelante”, dijo el estratega del fronterizo.

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El partido es crucial para los motilones que tienen el deber de sumar para salir del fondo de la tabla del descenso, al que cayeron tras perder en la jornada anterior (1-2 contra Millonarios) y que ocupan con un promedio de 0.89 por debajo de Boyacá Chicó (0.90) y Jaguares de Córdoba (0.93).