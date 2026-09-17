Unidos, fuertes y convencidos: Nicolás Chiesa, confiado en sus dirigidos

“Viene entrenando muy bien, con mucho profesionalismo, energía, integración al grupo, estará a disposición y ya veremos si será del arranque. Estaremos analizando al rival”, comentó, en referencia al delantero cucuteño.
El menosprecio al rojinegro
Consultado por el menosprecio que se genera sobre el equipo fronterizo en la prensa nacional, Chiesa señaló que sus motivaciones no están centradas en lo dicho o comentado sobre el equipo.
“Lo único que me motiva es cómo entrenan, cómo compiten, estoy orgulloso. Es nuestra principal arma o convicción de todo lo que se tiene para mejor y crecer, se mejora con trabajo. No hablando, ni escuchando que alguien te menosprecia o te alaba. Después de ganar dos partidos seguidos nunca dije que estaba solucionado, remarqué que este es un camino largo. Quedan 10 finales, es mucho, cada una es importante. Con lesiones, suspensiones, ida de un jugador, hemos competido de igual a igual. Ningún rival nos ha pasado por arriba, ni dejado en ridículo”, puntualizó.
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