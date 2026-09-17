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Unidos, fuertes y convencidos: Nicolás Chiesa, confiado en sus dirigidos
Cúcuta Deportivo jugará el próximo sábado ante Deportivo Cali en el marco de la fecha 11 de la Liga II-2026.
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gcontreras
Nicolás Chiesa, Cúcuta Deportivo 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Jueves, 17 de Septiembre de 2026

Nos encontramos muy bien, unidos, fuertes, convencidos de lo que venimos haciendo y cómo trabajamos. Hemos analizado el último partido y creo que estamos aún más convencidos, con la tranquilidad de que hemos competido muy bien. Se nos ha ido por detalles de juego, ahora, a trabajar”, afirmó Nicolás Chiesa, DT del Cúcuta Deportivo, previo al entrenamiento de ayer. 

El director técnico argentino prepara el juego del rojinegro ante Deportivo Cali, que se disputará en el estadio Palmaseca el próximo sábado, en el marco de la fecha 11 de la Liga II-2026. 

“Será una final difícil, en un campo grande, con un rival de jerarquía, con un técnico (Rafael Dudamel) de mucha experiencia, seguramente afrontaremos esta final como las anteriores: con mucha seriedad y hambre de poder sacarla adelante”, dijo el estratega del fronterizo. 

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El partido es crucial para los motilones que tienen el deber de sumar para salir del fondo de la tabla del descenso, al que cayeron tras perder en la jornada anterior (1-2 contra Millonarios) y que ocupan con un promedio de 0.89 por debajo de Boyacá Chicó (0.90) y Jaguares de Córdoba (0.93). 

Cúcuta-Deportivo-2026II.

“Cúcuta irá como un equipo preparado a sentir una final desde el punto de vista del juego, desde lo táctico, emocional, con mucha preparación, con una estrategia como todos los partidos. Trabajar mucho en los detalles, en las pelotas quietas a favor y en contra. Sabiendo lo difícil del rival, pero afrontarlo con unión, energía positiva y convencidos. El Cali tiene un plus de presión, responsabilidad y trataremos de aprovechar esos espacios para poder atacar”, subrayó sobre el compromiso en Palmaseca. 

¿Regresa Peralta? 

Para este duelo, el timonel motilón tiene la posibilidad de sumar a su convocatoria a Carlos ‘Neneco’ Rentería –tras pagar fecha de sanción-, Jhonathan Agudelo y Leider Berdugo –superaron una lesión- y Jaime Peralta, que regresó a la nómina la semana pasada.

Jaime Andrés Peralta, Cúcuta Deportivo

“Viene entrenando muy bien, con mucho profesionalismo, energía, integración al grupo, estará a disposición y ya veremos si será del arranque. Estaremos analizando al rival”, comentó, en referencia al delantero cucuteño. 

El menosprecio al rojinegro

Consultado por el menosprecio que se genera sobre el equipo fronterizo en la prensa nacional, Chiesa señaló que sus motivaciones no están centradas en lo dicho o comentado sobre el equipo.

“Lo único que me motiva es cómo entrenan, cómo compiten, estoy orgulloso. Es nuestra principal arma o convicción de todo lo que se tiene para mejor y crecer, se mejora con trabajo. No hablando, ni escuchando que alguien te menosprecia o te alaba. Después de ganar dos partidos seguidos nunca dije que estaba solucionado, remarqué que este es un camino largo. Quedan 10 finales, es mucho, cada una es importante. Con lesiones, suspensiones, ida de un jugador, hemos competido de igual a igual. Ningún rival nos ha pasado por arriba, ni dejado en ridículo”, puntualizó.

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