Salió al baño y murió al activar una mina, la trágica historia de menor en Tibú

Las minas antipersonales instaladas por grupos armados al margen de la ley cobraron otra vida en Tibú. Ayer, los familiares de Víctor Jesús Corzo Ramírez, de 16 años, adelantaban los trámites para reclamar su cuerpo, luego de que muriera al activar una carga explosiva.

Una pariente de la víctima relató a La Opinión que Víctor se encontraba en la casa de unos amigos de su familia, en la vereda Vetas de Oriente, a la altura del kilómetro 28 de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra, cuando dijo que saldría un momento porque necesitaba ir al baño.

Lea además: No se conocían y terminaron unidos por la tragedia: murieron tras 28 días de luchar por sus vidas, en Cúcuta

“El niño se metió hacia adentro, en la zona boscosa al margen de la carretera. Luego escuchamos una explosión”, manifestó la mujer.

La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz condenó el hecho y exigió al Gobierno que cumpla con su deber de proteger a los menores. “No queremos más madres llorando a sus hijos. Nuestros niños merecen vivir”, expresó la organización.

Le puede interesar: Mamá, estoy bien: el reencuentro telefónico de Adrián con su madre tras casi dos años secuestrado en el Catatumbo

La asociación destacó que Corzo era un joven con muchos sueños y una vida por delante, por lo que lamentó que los menores sigan pagando las consecuencias de una guerra que no les pertenece.

“Víctor Jesús, hoy tu nombre se suma al dolor de muchas familias que hemos tenido que despedir a nuestros hijos demasiado pronto. A su familia expresamos nuestra más profunda solidaridad: no está sola en este dolor. No más niños para la guerra, no más madres llorando a sus hijos”, recalcó la organización.

Lea aquí: Se escondió en un hotel tras asesinar al abogado Marlon Dayan Álvarez en Ocaña

Este caso se presentó una semana después de un hecho similar, en el que tres jóvenes, entre ellos un adolescente, cayeron en un campo minado en la vereda Km 25 del corregimiento La Gabarra, en Tibú.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13F