La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
¡Ganador! Ángel Barajas conquistó cinco medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026
El gimnasta cucuteño logró medallas en barra fija, barras paralelas, arzones, anillas y por equipos.
Authored by
gcontreras
Ángel Barajas-Juegos Suramericanos
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 16 de Septiembre de 2026

El extraordinario andar ganador de Ángel Gabriel Barajas Vivas no para. Tras una temporada en la que alzó preseas en diferentes paradas del circuito de Copa Mundo, Panamericano de gimnasia en Río y Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, el cucuteño logró cinco medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

En su primera presentación en estas justas del ciclo olímpico, el deportista de 21 años derrochó su talento llevándose tres oros en las pruebas de barras paralelas, barra fija y arzones, además de dos platas en anillas y en la prueba por equipos.

Lea aquí:  El emotivo adiós de James Rodríguez a la Selección desata una avalancha de reacciones

Bajo la batuta de Jossimar Calvo, en Rosario –sede asignada para la gimnasia-, Ángel se recuperó tras quedar fuera del podio en la general individual donde ocupó el cuarto lugar con una marca total de 77.900.

Ángel Barajas y Jossimar Calvo

“Ángel nunca había fallado tanto como ese día. Falló en paralelas, barra fija, suelo dos veces y en la salida por arzones… fue algo nunca visto. Hubo ansiedad y faltó tranquilizar a los gimnastas en la respiración para normalizar el estrés que genera la competición. En Cúcuta habíamos sacado 84.000 puntos y dos veces 83.000”, reseñó Jairo Ruiz Casas, director de las selecciones Colombia, en diálogo con La Opinión.

En esa primera jornada, en la que hubo insatisfacción, se alcanzó el podio por equipos con una marca de 305.600, superado por Brasil (310.500) y el bronce fue para Argentina (304.400). En el equipo también estuvieron los cucuteños Jorman Álvarez y Yan Zabala, además de los antioqueños Thomas Mejía, Juan Ramos y Daniel Villa.

Estelar en las finales por aparatos

La primera presentación quedó en el pasado y Barajas retomó su rol protagónico para hacerse fuerte en las finales por aparatos. En sus especialidades, paralelas y fijas, triunfó con diferencia y terminó sorprendiendo en arzones.

En paralelas fue campeón con un puntaje de 14.025 (dificultad de 6.200 y ejecución de 7.825) superando al brasilero Diogo Brajao (13.600) y al argentino Ivo Chiapponi (12.950).

En barra, el medallista olímpico en París 2024 también dominó con una marca de 14.450 (6.000 y 8.350) compartiendo podio con el brasilero Brajao (13.625) y el chileno Luciano Letelier (12.200).

En arzones, el cucuteño fue dorado 13.850 (5.800 y 8.050), dejando la plata al antioqueño Thomas Mejía (13.125) y el bronce al venezolano Adickxon Trejo (12.425).

Ángel Barajas-Juegos Suramericanos

Su presea de plata a nivel individual fue en anillas (13.225) solo vencido por el chileno Joaquín Álvarez (13.475) y el bronce fue para el argentino Daniel Villafañe (13.100). 

“Son errores que lo ayudan a fortalecer y la muestra fue en las finales individuales. Es un balance, para mí, muy satisfactorio y muy bueno”, comentó Ruiz.

A preparar el Mundial

Culminada la presentación en suelo argentino, la delegación colombiana y cucuteña retornará a la capital de Norte de Santander para terminar de preparar la presentación el Mundial de mayores, a disputarse en Rotterdam entre el 17 y 25 de octubre.

Ángel Barajas, Juegos de Santa Fe 2026.

A Países Bajos viajarán Barajas, Camilo Vera, Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez, además de Thomas Mejía.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
La DEA y el Comando Sur hicieron parte de la operación de rescate, que lideró la fuerza pública. / Foto: cortesía
La DEA y el Comando Sur hicieron parte de la operación de rescate, que lideró la fuerza pública. / Foto: cortesía
Mamá, estoy bien: el reencuentro telefónico de Adrián con su madre tras casi dos años secuestrado en el Catatumbo
Leonardo Favio Oliveros
Cúcuta Deportivo, Supercopa Juvenil 2026.
Cúcuta Deportivo, Supercopa Juvenil 2026.
Cúcuta Deportivo dominó su grupo en la Supercopa Juvenil y ahora peleará por un cupo a cuartos de final
Gustavo Contreras Sabogal
Inicio de clases en Cúcuta
Inicio de clases en Cúcuta
Estudiantes de Cúcuta ya pueden inscribirse para el año escolar 2027
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla