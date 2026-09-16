¡Ganador! Ángel Barajas conquistó cinco medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

“Ángel nunca había fallado tanto como ese día. Falló en paralelas, barra fija, suelo dos veces y en la salida por arzones… fue algo nunca visto. Hubo ansiedad y faltó tranquilizar a los gimnastas en la respiración para normalizar el estrés que genera la competición. En Cúcuta habíamos sacado 84.000 puntos y dos veces 83.000”, reseñó Jairo Ruiz Casas, director de las selecciones Colombia, en diálogo con La Opinión.
En esa primera jornada, en la que hubo insatisfacción, se alcanzó el podio por equipos con una marca de 305.600, superado por Brasil (310.500) y el bronce fue para Argentina (304.400). En el equipo también estuvieron los cucuteños Jorman Álvarez y Yan Zabala, además de los antioqueños Thomas Mejía, Juan Ramos y Daniel Villa.
Estelar en las finales por aparatos
La primera presentación quedó en el pasado y Barajas retomó su rol protagónico para hacerse fuerte en las finales por aparatos. En sus especialidades, paralelas y fijas, triunfó con diferencia y terminó sorprendiendo en arzones.