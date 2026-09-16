¡Ganador! Ángel Barajas conquistó cinco medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

El extraordinario andar ganador de Ángel Gabriel Barajas Vivas no para. Tras una temporada en la que alzó preseas en diferentes paradas del circuito de Copa Mundo, Panamericano de gimnasia en Río y Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, el cucuteño logró cinco medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

En su primera presentación en estas justas del ciclo olímpico, el deportista de 21 años derrochó su talento llevándose tres oros en las pruebas de barras paralelas, barra fija y arzones, además de dos platas en anillas y en la prueba por equipos.

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Bajo la batuta de Jossimar Calvo, en Rosario –sede asignada para la gimnasia-, Ángel se recuperó tras quedar fuera del podio en la general individual donde ocupó el cuarto lugar con una marca total de 77.900.