El cucuteño Nicolás Contreras cumplió el sueño de atajar en el Mundial de futbolistas trasplantados

En Frankfurt, Alemania, el cucuteño Nicolás Contreras Díaz vio cómo se cumplía uno de sus sueños. El arquero de 19 años fue el guardián del arco de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol de trasplantados.

“Fue una experiencia única. Es increíble vivir un mundial así, representar al país, a mi tierra”, expresó el guardameta, que pasó sus primeros años de vida entre clínicas de Cúcuta y Medellín.

Contreras es trasplantado de hígado e hizo parte de una nómina de 12 jugadores que viajaron a territorio germano para competir en un certamen organizado por la World Trasnplant Games Federation y que se jugó entre 13 y 18 de septiembre.

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En Europa, Colombia fue representada por primera vez en un campeonato de este tipo, bajo la batuta del director técnico Luis Calderón, trasplantado de riñón. La Tricolor trasplantada culminó en la sexta posición de una copa que se juega con reglas similares a las del fútbol 7 y en la que estuvieron un total de 15 selecciones.

“Pasamos por muchas adversidades, por lo tanto el balance es muy positivo. Viajamos solo 12 jugadores, un solo arquero y en el sorteo nos encontramos a la actual campeona mundial (Chile), a la campeona europea (Inglaterra), además de Países Bajos y Rumania. Tuvimos el grupo más difícil”, comentó Calderón, quien se dedica a la formación de futbolistas en Bogotá.

Los cafeteros dieron el batacazo al vencer 2-1 a Chile, tras remontarle, pero sufrieron posteriormente una dura goleada por Inglaterra (6-0), que luego se consagraría campeona. En el cierre del grupo vencieron 2-0 a Países Bajos y cayeron 3-1 ante Rumania.