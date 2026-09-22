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El cucuteño Nicolás Contreras cumplió el sueño de atajar en el Mundial de futbolistas trasplantados
El arquero cucuteño atajó en cinco partidos en el Mundial disputado en Frankfurt, Alemania.
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gcontreras
Nicolás Contreras, Mundial de trasplantados.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 22 de Septiembre de 2026

En Frankfurt, Alemania, el cucuteño Nicolás Contreras Díaz vio cómo se cumplía uno de sus sueños. El arquero de 19 años fue el guardián del arco de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol de trasplantados.

“Fue una experiencia única. Es increíble vivir un mundial así, representar al país, a mi tierra”, expresó el guardameta, que pasó sus primeros años de vida entre clínicas de Cúcuta y Medellín.

Contreras es trasplantado de hígado e hizo parte de una nómina de 12 jugadores que viajaron a territorio germano para competir en un certamen organizado por la World Trasnplant Games Federation y que se jugó entre 13 y 18 de septiembre. 

Lea aquí: A partir de hoy es matar o morir: Chiesa, tras la goleada sufrida por el Cúcuta Deportivo ante Cali

En Europa, Colombia fue representada por primera vez en un campeonato de este tipo, bajo la batuta del director técnico Luis Calderón, trasplantado de riñón. La Tricolor trasplantada culminó en la sexta posición de una copa que se juega con reglas similares a las del fútbol 7 y en la que estuvieron un total de 15 selecciones.

“Pasamos por muchas adversidades, por lo tanto el balance es muy positivo. Viajamos solo 12 jugadores, un solo arquero y en el sorteo nos encontramos a la actual campeona mundial (Chile), a la campeona europea (Inglaterra), además de Países Bajos y Rumania. Tuvimos el grupo más difícil”, comentó Calderón, quien se dedica a la formación de futbolistas en Bogotá. 

Los cafeteros dieron el batacazo al vencer 2-1 a Chile, tras remontarle, pero sufrieron posteriormente una dura goleada por Inglaterra (6-0), que luego se consagraría campeona. En el cierre del grupo vencieron 2-0 a Países Bajos y cayeron 3-1 ante Rumania. 

Colombia en el Mundial de fútbol de trasplantados.

 

En los cuartos de final se toparían con Gales, selección que finalmente se impuso 3-1. 

“Todo es positivo para nosotros. Con el pasar del torneo jugábamos prácticamente nueve, algunos jugadores se sobrecargaron entonces éramos casi 7. Es un balance muy positivo,  de 15 equipos fuimos sextos. Las demás selecciones nos felicitaron por nuestra primera presentación, por pasar a cuartos de final en el grupo más difícil y lograr un puesto muy meritorio”, declaró el estratega. 

Nicolás, quien estudia psicología, destacó y consideró bueno su actuar en los cinco partidos.

“No nos faltó nada, pienso que avanzamos bien, el equipo se mantuvo y sostuvo. Para ser nuestra primera presentación, estamos muy orgullosos. Mi rendimiento me deja conforme, siento que dejé el nombre de Colombia y Cúcuta en alto”, expresó.

En medio de complejidades

Inicialmente, el objetivo era llevar una delegación de 20 jugadores para Frankfurt, pero las dificultades económicas impidieron que viajara todo el grupo, complicando la planificación. 

Esta selección se formó a finales de 2025 y a lo largo del año tuvo diferentes microciclos de trabajo en Bogotá, Villavicencio, Cali y Bucaramanga. 

“Seguimos con el mensaje de que la donación salva vidas y hace realidad sueños. Nos prepararemos para las próximas competencias”, dijo el nortesantandereano. 

La selección espera invitaciones para conocer su siguiente participación, en la que espera contar con un mayor apoyo y respaldo económico que le permita tener toda la nómina a disposición. 

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