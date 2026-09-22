El cucuteño Nicolás Contreras cumplió el sueño de atajar en el Mundial de futbolistas trasplantados

En los cuartos de final se toparían con Gales, selección que finalmente se impuso 3-1.
“Todo es positivo para nosotros. Con el pasar del torneo jugábamos prácticamente nueve, algunos jugadores se sobrecargaron entonces éramos casi 7. Es un balance muy positivo, de 15 equipos fuimos sextos. Las demás selecciones nos felicitaron por nuestra primera presentación, por pasar a cuartos de final en el grupo más difícil y lograr un puesto muy meritorio”, declaró el estratega.
Nicolás, quien estudia psicología, destacó y consideró bueno su actuar en los cinco partidos.
“No nos faltó nada, pienso que avanzamos bien, el equipo se mantuvo y sostuvo. Para ser nuestra primera presentación, estamos muy orgullosos. Mi rendimiento me deja conforme, siento que dejé el nombre de Colombia y Cúcuta en alto”, expresó.
En medio de complejidades
Inicialmente, el objetivo era llevar una delegación de 20 jugadores para Frankfurt, pero las dificultades económicas impidieron que viajara todo el grupo, complicando la planificación.
Esta selección se formó a finales de 2025 y a lo largo del año tuvo diferentes microciclos de trabajo en Bogotá, Villavicencio, Cali y Bucaramanga.
“Seguimos con el mensaje de que la donación salva vidas y hace realidad sueños. Nos prepararemos para las próximas competencias”, dijo el nortesantandereano.
La selección espera invitaciones para conocer su siguiente participación, en la que espera contar con un mayor apoyo y respaldo económico que le permita tener toda la nómina a disposición.
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