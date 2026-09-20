La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
A partir de hoy es matar o morir: Chiesa, tras la goleada sufrida por el Cúcuta Deportivo ante Cali
Cúcuta Deportivo está sumergido en el último lugar de la tabla del descenso con un pobre promedio de 0.86.
Authored by
gcontreras
Nicolás Chiesa
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Domingo, 20 de Septiembre de 2026

Una decepcionante presentación ofreció el Cúcuta Deportivo, la noche del sábado, en el estadio Palmaseca donde fue goleado 3-0 por el Deportivo Cali, en un partido para el olvido.

La dura derrota, suscitada en la fecha 11 de la Liga II-2026, le representó al cuadro rojinegro seguir hundido en el último lugar de la tabla del descenso con un pobrísimo promedio de 0.86, superado por Boyacá Chicó (0.88) y Jaguares de Córdoba (0.93).

Lea aquí: ¡Múltiples cambios en la Selección Colombia! Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para la triple fecha FIFA

“Antes creía que podíamos pelear por entrar en los ocho, pero, a partir de hoy, hay que hablar para salvarse del descenso. Soy realista, el Cali nos hizo ver para lo que estamos”, declaró Nicolás Chiesa, director técnico del motilón, con una profunda decepción.

Y es que al fronterizo poco le salió en el Valle del Cauca, donde fue derrotado con un doblete del venezolano Eduar Bello (39’ y 52’) y un tanto más de Steven ‘Titi’ Rodríguez (85’) en acciones llenas de errores defensivos.

“Hay que afrontar esto con una vergüenza deportiva, pero honesta, porque lo damos todo por esto. No nos queda otra que seguir trabajando, sabiendo la dificultad que tenemos. El que esté preparado irá para dentro, el que no, se quedará en el camino”, señaló el estratega.

Al fronterizo solo le restan nueve ‘finales’ para mantener en primera categoría y evitar así su sexto descenso. Su siguiente reto será Llaneros, el próximo sábado en el estadio General Santander, mismo escenario donde recibirá a Pereira unos días después (4 de octubre).

“Estos son los momentos en los que hay que demostrar de qué pasta uno está hecho. Nosotros, con mi staff y los futbolistas, debemos hacernos responsables y estar juntos pase lo que pase. Dar un poco más, preparar la cabeza para afrontar partidos de vida o muerte, futbolísticamente hablando. Debo encontrar la mejor manera de preparar el equipo, a defender cada pelota como si fuera la última y poner los mejores futbolistas que estén dispuestos a matar por estos colores”, dijo el argentino.

El panorama es más que complejo y la credibilidad mermó drásticamente en la hinchada tras el bajón que tuvo el equipo en las últimas cuatro fechas con un saldo de tres derrotas y un empate.

Voy afrontar lo que queda con hombres, con jugadores dispuestos a todo. Vine a tomar este fierro caliente sin temor a nada, trabajando, con ideas claras”, subrayó el técnico, añadiendo que “se terminó el margen. A partir de hoy, es matar o morir futbolísticamente”.

PARTIDO DEL CÚCUTA DEPORTIVO

Repetición de errores en Palmaseca

En la casa del Cali, Cúcuta salió, tal como lo ha venido haciendo desde la llegada de Chiesa, con línea de cinco en el fondo. En la mitad estuvieron tres volantes con un corte más defensivo que de creación (Víctor Mejía, Carlos Rentería y Diego Ceballos) mientras que en el frente regresó Jaime Peralta junto con Gustavo Torres.

A nivel ofensivo, el motilón fue muy pobre durante todo el encuentro con pocas opciones de gol más allá de un cabezazo de Rentería tras un previo pase también de cabeza de Peralta (17’) y un remate de Torres, desde media distancia, que pasó cerca al 57’.

Los azucareros, al mando de Rafael Dudamel, hicieron fiesta por las bandas y los espacios dejados por un desordenado rojinegro.

La apertura del marcador llegó al 39’. Pase filtrado en medio de Diego Calcaterra y Brayan Montaño -quienes estaban descolocados en un mal retroceso-, lo toma Nicolás Benedetti, se adentra al área y antes de definir, centra a ras de piso para que Bello -superando en marca a Joao Abonía- la empujara sin problemas.

Previo al gol, el central José Caldera conectó de cabeza un centro proveniente del tiro de esquina y Peralta, en la línea, la pudo salvar.

En el segundo tiempo, pese a la salida del central Jhon Quiñones por el argentino Hernán Lópes, los problemas no se solucionaron y antes bien parecieron agravarse.

Al 52’ llegó el 2-0. El local generó una tocata por derecha entre Avilés Hurtado y Juan Dinenno, desbaratando la figura defensiva y abriendo por izquierda para que Edwin Velasco enviara un buen centro ganado por Bello en medio de los zagueros argentinos Calcaterra y Lópes.

La goleada se selló al 85’. Cúcuta, jugado en campo rival, dejó muchísimo espacio, volvió a retroceder mal en una acción donde Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso mandó un pase al vacío a Leyser Chaverra, quien -calcando el primer gol- entregó a Titi, para que este disparara y venciera a Federico Abadía.

“Estoy enojado conmigo mismo porque soy quien para el equipo. Este partido no da un baño de realidad. El rival tenía buena jerarquía, en campo grande, que saben jugar y nosotros lo sabíamos de los espacios. El plan, hasta el primer gol, estaba saliendo bien. En el inicio del segundo tiempo creo que no estuvimos a la altura de lo que somos y preparamos. Duele por el enojo del hincha que no se sienten identificado con el equipo”, puntualizó Chiesa, al que no le rindió ninguno de sus cambios.

Tabla del descenso

20. Cúcuta Deportivo (0.86).

19. Boyacá Chicó (0.88).

18. Jaguares de Córdoba (0.93).

Síntesis:

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar (Santiago Martínez, 87’), Leyser Chaverra; Johan Martínez (Emanuel Reynoso, 62’), Nicolás Benedetti (Avilés Hurtado, 46’), Eduar Bello (Alexis Castillo, 68’); Juan Dinenno (Steven Rodríguez, 62’).

Goles: Eduar Bello (39’ y 52’) y Steven Rodríguez (85’).

DT: Rafael Dudamel.

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Jader Manyoma, 73’), Jhon Quiñones (Hernán Lopes, 46’), Brayan Montaño, Diego Calcaterra, Kevin Tamayo (Dayan Pérez, 77’); Víctor Mejía (Leider Berdugo, 46’), Diego Ceballos (Kevin Londoño, 64’), Carlos ‘Neneco’ Rentería; Gustavo Torres, Jaime Peralta.

DT: Nicolás Chiesa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Cucuteño lideró cirugía pionera en Sudamérica en neurocirugía
Cucuteño lideró cirugía pionera en Sudamérica en neurocirugía
Cucuteño lideró cirugía cerebral pionera con robot en Sudamérica
José Luis Daza
Karate Kyokushin en Norte de Santander
Karate Kyokushin en Norte de Santander
Entre dureza y valores, el karate kyokushin gana fuerza en Norte de Santander
Gustavo Contreras Sabogal
¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada!
¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada!
¿Están entrando las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra a Norte de Santander? Cinco integrantes fueron capturados en La Esperanza
La Opinión