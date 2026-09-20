A partir de hoy es matar o morir: Chiesa, tras la goleada sufrida por el Cúcuta Deportivo ante Cali

Repetición de errores en Palmaseca
En la casa del Cali, Cúcuta salió, tal como lo ha venido haciendo desde la llegada de Chiesa, con línea de cinco en el fondo. En la mitad estuvieron tres volantes con un corte más defensivo que de creación (Víctor Mejía, Carlos Rentería y Diego Ceballos) mientras que en el frente regresó Jaime Peralta junto con Gustavo Torres.
A nivel ofensivo, el motilón fue muy pobre durante todo el encuentro con pocas opciones de gol más allá de un cabezazo de Rentería tras un previo pase también de cabeza de Peralta (17’) y un remate de Torres, desde media distancia, que pasó cerca al 57’.
Los azucareros, al mando de Rafael Dudamel, hicieron fiesta por las bandas y los espacios dejados por un desordenado rojinegro.
La apertura del marcador llegó al 39’. Pase filtrado en medio de Diego Calcaterra y Brayan Montaño -quienes estaban descolocados en un mal retroceso-, lo toma Nicolás Benedetti, se adentra al área y antes de definir, centra a ras de piso para que Bello -superando en marca a Joao Abonía- la empujara sin problemas.
Previo al gol, el central José Caldera conectó de cabeza un centro proveniente del tiro de esquina y Peralta, en la línea, la pudo salvar.
En el segundo tiempo, pese a la salida del central Jhon Quiñones por el argentino Hernán Lópes, los problemas no se solucionaron y antes bien parecieron agravarse.
Al 52’ llegó el 2-0. El local generó una tocata por derecha entre Avilés Hurtado y Juan Dinenno, desbaratando la figura defensiva y abriendo por izquierda para que Edwin Velasco enviara un buen centro ganado por Bello en medio de los zagueros argentinos Calcaterra y Lópes.
La goleada se selló al 85’. Cúcuta, jugado en campo rival, dejó muchísimo espacio, volvió a retroceder mal en una acción donde Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso mandó un pase al vacío a Leyser Chaverra, quien -calcando el primer gol- entregó a Titi, para que este disparara y venciera a Federico Abadía.
“Estoy enojado conmigo mismo porque soy quien para el equipo. Este partido no da un baño de realidad. El rival tenía buena jerarquía, en campo grande, que saben jugar y nosotros lo sabíamos de los espacios. El plan, hasta el primer gol, estaba saliendo bien. En el inicio del segundo tiempo creo que no estuvimos a la altura de lo que somos y preparamos. Duele por el enojo del hincha que no se sienten identificado con el equipo”, puntualizó Chiesa, al que no le rindió ninguno de sus cambios.
Tabla del descenso
20. Cúcuta Deportivo (0.86).
19. Boyacá Chicó (0.88).
18. Jaguares de Córdoba (0.93).
Síntesis:
Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar (Santiago Martínez, 87’), Leyser Chaverra; Johan Martínez (Emanuel Reynoso, 62’), Nicolás Benedetti (Avilés Hurtado, 46’), Eduar Bello (Alexis Castillo, 68’); Juan Dinenno (Steven Rodríguez, 62’).
Goles: Eduar Bello (39’ y 52’) y Steven Rodríguez (85’).
DT: Rafael Dudamel.
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Jader Manyoma, 73’), Jhon Quiñones (Hernán Lopes, 46’), Brayan Montaño, Diego Calcaterra, Kevin Tamayo (Dayan Pérez, 77’); Víctor Mejía (Leider Berdugo, 46’), Diego Ceballos (Kevin Londoño, 64’), Carlos ‘Neneco’ Rentería; Gustavo Torres, Jaime Peralta.
DT: Nicolás Chiesa.
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