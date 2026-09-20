A partir de hoy es matar o morir: Chiesa, tras la goleada sufrida por el Cúcuta Deportivo ante Cali

Una decepcionante presentación ofreció el Cúcuta Deportivo, la noche del sábado, en el estadio Palmaseca donde fue goleado 3-0 por el Deportivo Cali, en un partido para el olvido.

La dura derrota, suscitada en la fecha 11 de la Liga II-2026, le representó al cuadro rojinegro seguir hundido en el último lugar de la tabla del descenso con un pobrísimo promedio de 0.86, superado por Boyacá Chicó (0.88) y Jaguares de Córdoba (0.93).

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“Antes creía que podíamos pelear por entrar en los ocho, pero, a partir de hoy, hay que hablar para salvarse del descenso. Soy realista, el Cali nos hizo ver para lo que estamos”, declaró Nicolás Chiesa, director técnico del motilón, con una profunda decepción.

Y es que al fronterizo poco le salió en el Valle del Cauca, donde fue derrotado con un doblete del venezolano Eduar Bello (39’ y 52’) y un tanto más de Steven ‘Titi’ Rodríguez (85’) en acciones llenas de errores defensivos.

“Hay que afrontar esto con una vergüenza deportiva, pero honesta, porque lo damos todo por esto. No nos queda otra que seguir trabajando, sabiendo la dificultad que tenemos. El que esté preparado irá para dentro, el que no, se quedará en el camino”, señaló el estratega.

Al fronterizo solo le restan nueve ‘finales’ para mantener en primera categoría y evitar así su sexto descenso. Su siguiente reto será Llaneros, el próximo sábado en el estadio General Santander, mismo escenario donde recibirá a Pereira unos días después (4 de octubre).

“Estos son los momentos en los que hay que demostrar de qué pasta uno está hecho. Nosotros, con mi staff y los futbolistas, debemos hacernos responsables y estar juntos pase lo que pase. Dar un poco más, preparar la cabeza para afrontar partidos de vida o muerte, futbolísticamente hablando. Debo encontrar la mejor manera de preparar el equipo, a defender cada pelota como si fuera la última y poner los mejores futbolistas que estén dispuestos a matar por estos colores”, dijo el argentino.

El panorama es más que complejo y la credibilidad mermó drásticamente en la hinchada tras el bajón que tuvo el equipo en las últimas cuatro fechas con un saldo de tres derrotas y un empate.

“Voy afrontar lo que queda con hombres, con jugadores dispuestos a todo. Vine a tomar este fierro caliente sin temor a nada, trabajando, con ideas claras”, subrayó el técnico, añadiendo que “se terminó el margen. A partir de hoy, es matar o morir futbolísticamente”.