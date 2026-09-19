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¿Se consume de a poco el descenso? Cúcuta cayó derrotado ante Cali
El rojinegro perdió 3-0 ante el Deportivo Cali y sigue último en la tabla del descenso.
Authored by
dsifontes
PARTIDO DEL CÚCUTA DEPORTIVO
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Sábado, 19 de Septiembre de 2026

Otra horrible noche para el Cúcuta Deportivo. El rojinegro sigue último en la tabla del descenso tras ser derrotado, este sábado, 3-0 por el Deportivo Cali. 

En el estadio popularmente conocido como Palmaseca, el motilón fue aplastado con un doblete del venezolano Eduar Bello (39’ y 52’) y un tanto de Steven ‘Tito’ Rodríguez (85’). 

Con graves errores defensivos, el fronterizo se hundió con un promedio de 0.86 por debajo de Boyacá Chicó (0.88) y Jaguares de Córdoba (0.93). 

Los dirigido por el argentino Nicolás Chiesa tendrán dos compromisos en condición de local ante Llaneros (26 de septiembre) y Deportivo Pereira. Restan nueve fechas en la carrera por la permanencia. 

Lea además: Colombia se enfrenta con Nigeria por un cupo a las semifinales del Mundial Sub-20 femenino

Síntesis: 

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar (Santiago Martínez, 87’), Leyser Chaverra; Johan Martínez (Emanuel Reynoso, 62’), Nicolás Benedetti (Avilés Hurtado, 46’), Eduar Bello (Alexis Castillo, 68’); Juan Dinenno (Steven Rodríguez, 62’). 

Goles: Eduar Bello (39’ y 52’) y Steven Rodríguez (85’). 

DT: Rafael Dudamel. 

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones (Hernán Lopes, 46’), Brayan Montaño, Diego Calcaterra, Kevin Tamayo (Dayan Pérez, 77’); Víctor Mejía (Leider Berdugo, 46’), Diego Ceballos (Kevin Londoño, 64’), Carlos ‘Neneco’ Rentería; Gustavo Torres, Jaime Peralta. 

DT: Nicolás Chiesa.

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