¿Se consume de a poco el descenso? Cúcuta cayó derrotado ante Cali

Otra horrible noche para el Cúcuta Deportivo. El rojinegro sigue último en la tabla del descenso tras ser derrotado, este sábado, 3-0 por el Deportivo Cali.

En el estadio popularmente conocido como Palmaseca, el motilón fue aplastado con un doblete del venezolano Eduar Bello (39’ y 52’) y un tanto de Steven ‘Tito’ Rodríguez (85’).

Con graves errores defensivos, el fronterizo se hundió con un promedio de 0.86 por debajo de Boyacá Chicó (0.88) y Jaguares de Córdoba (0.93).

Los dirigido por el argentino Nicolás Chiesa tendrán dos compromisos en condición de local ante Llaneros (26 de septiembre) y Deportivo Pereira. Restan nueve fechas en la carrera por la permanencia.

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Síntesis:

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar (Santiago Martínez, 87’), Leyser Chaverra; Johan Martínez (Emanuel Reynoso, 62’), Nicolás Benedetti (Avilés Hurtado, 46’), Eduar Bello (Alexis Castillo, 68’); Juan Dinenno (Steven Rodríguez, 62’).

Goles: Eduar Bello (39’ y 52’) y Steven Rodríguez (85’).

DT: Rafael Dudamel.

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones (Hernán Lopes, 46’), Brayan Montaño, Diego Calcaterra, Kevin Tamayo (Dayan Pérez, 77’); Víctor Mejía (Leider Berdugo, 46’), Diego Ceballos (Kevin Londoño, 64’), Carlos ‘Neneco’ Rentería; Gustavo Torres, Jaime Peralta.

DT: Nicolás Chiesa.

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