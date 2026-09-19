Con regresos en su convocatoria, Cúcuta Deportivo batallará ante Cali

En el frente, el timonel podría jugársela con Peralta y Gustavo Torres, atacante que creció en su nivel y pudo marcar dos goles en sus últimas tres presentaciones.
El motilón enfatizó trabajos en la mejora defensiva tras la caída ante Millonarios, donde por desconcentraciones se terminaron concediendo dos goles.
A lo largo del semestre, el verdiblanco sufrió 10 goles y en su mayoría siendo atacado por las bandas. Por los costados deberá intentar el rojinegro haciendo uso ya sea de Torres por un costado y Jader Manyoma por otro.
Cali, favorito al triunfo
Deportivo Cali no conoce la derrota en su casa durante este semestre registrando dos empates (2-2 con Internacional de Bogotá y 1-1 con Atlético Bucaramanga) y una victoria (2-0 ante Jaguares).
Los azucareros son dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel y cuentan con un plantel lleno de categoría, jugadores de experiencia y llamados a pelear por el título del segundo semestre.
En el arco está Pedro Gallese (convocado a la Selección de Perú), en la defensa los destacados laterales Fabián Viáfara y Edwin Velasco, en la mitad Gustavo Cuéllar, en la creación Nicolás Benedetti y en el frente múltiples alternativas como Juan Dinenno, Johan Martínez, Carlos Bacca, Avilés Hurtado, Eduar Bello, Alexis Castillo Manyoma y Steven ‘Titi’ Rodríguez.
En el primer semestre, Cali se impuso 0-2 en el General Santander. La última victoria del rojinegro en Palmaseca fue en 2011 con marcador de 2-1 con tantos de César Álzate y Donald Millán.
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