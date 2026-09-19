La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Con regresos en su convocatoria, Cúcuta Deportivo batallará ante Cali
El compromiso entre rojinegros y verdiblancos se disputará a partir de las 6:10 p.m. en el estadio Palmaseca.
Authored by
gcontreras
Gustavo Torres, Carlos Rentería y Jader Manyoma.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Sábado, 19 de Septiembre de 2026

Con los regresos a la convocatoria de Jaime Peralta, Carlos ‘Neneco’ Rentería y Leider Berdugo, Cúcuta Deportivo enfrentará a Deportivo Cali, hoy, a partir de las 6:10 p.m. en el estadio Palmaseca.

Los dos elencos, que se citan en la fecha 11 de la Liga II-2026, afrontan panoramas completamente diferentes, pero con la misma obligación de sumar unidades.

Lea aquí:  Antonella Rodríguez, bronce en dobles en el ITTF de las Américas y Luciana Contreras llegó a cuartos de final en sencillos

El rojinegro llega como último de la tabla del descenso con un promedio de 0.89, por debajo de Boyacá Chicó (0.90) y Jaguares de Córdoba (0.93), mientras que el verdiblanco era octavo –antes del inicio de la jornada- con 12 puntos tras ocho partidos.

“Será una final difícil, en un campo grande, con un rival de jerarquía, con un técnico (Rafael Dudamel) de mucha experiencia, seguramente afrontaremos esta final como las anteriores: con mucha seriedad y hambre de poder sacarla adelante”, afirmó Nicolás Chiesa, director técnico del fronterizo.

Cúcuta Deportivo vs Cali

Con regresos en la nómina

Los dirigidos por el argentino Chiesa tienen la obligación expresa de sumar en su misión por salvar la categoría. Una victoria lo dejaría con un promedio de 0.96 saliendo de la zona y a la espera de lo que haga Chicó ante Millonarios (2:00 p.m. en Bogotá) y Jaguares contra Medellín (martes, 6:00 p.m. en la capital antioqueña).

El fronterizo va con la consigna de tomar un botín en Valle del Cauca teniendo a disposición a Neneco, volante mixto que no jugó la fecha anterior por sanción y quien acumula dos goles; el creativo Berdugo, recuperado de una lesión y Peralta, de nuevo en el plantel y goleador del equipo en el campeonato (3). Chiesa no contará con Lucas Ríos, ni Jhonathan Agudelo, ambos lesionados.

GOL CUCUTA

En el frente, el timonel podría jugársela con Peralta y Gustavo Torres, atacante que creció en su nivel y pudo marcar dos goles en sus últimas tres presentaciones.

El motilón enfatizó trabajos en la mejora defensiva tras la caída ante Millonarios, donde por desconcentraciones se terminaron concediendo dos goles.

A lo largo del semestre, el verdiblanco sufrió 10 goles y en su mayoría siendo atacado por las bandas. Por los costados deberá intentar el rojinegro haciendo uso ya sea de Torres por un costado y Jader Manyoma por otro.

 

Cali, favorito al triunfo

Deportivo Cali no conoce la derrota en su casa durante este semestre registrando dos empates (2-2 con Internacional de Bogotá y 1-1 con Atlético Bucaramanga) y una victoria (2-0 ante Jaguares).

Los azucareros son dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel y cuentan con un plantel lleno de categoría, jugadores de experiencia y llamados a pelear por el título del segundo semestre.

En el arco está Pedro Gallese (convocado a la Selección de Perú), en la defensa los destacados laterales Fabián Viáfara y Edwin Velasco, en la mitad Gustavo Cuéllar, en la creación Nicolás Benedetti y en el frente múltiples alternativas como Juan Dinenno, Johan Martínez, Carlos Bacca, Avilés Hurtado, Eduar Bello, Alexis Castillo Manyoma y Steven ‘Titi’ Rodríguez.

En el primer semestre, Cali se impuso 0-2 en el General Santander. La última victoria del rojinegro en Palmaseca fue en 2011 con marcador de 2-1 con tantos de César Álzate y Donald Millán.  

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Gustavo Torres, Carlos Rentería y Jader Manyoma.
Gustavo Torres, Carlos Rentería y Jader Manyoma.
Con regresos en su convocatoria, Cúcuta Deportivo batallará ante Cali
Gustavo Contreras Sabogal
Día de Amor y Amistad. / Foto: archivo
Día de Amor y Amistad. / Foto: archivo
Así mueven el amor y la amistad la economía en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros
Centro - Cúcuta.
Centro - Cúcuta.
Ruido excesivo y ocupación del espacio público se toman el centro de Cúcuta
La Opinión