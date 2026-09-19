Con regresos en su convocatoria, Cúcuta Deportivo batallará ante Cali

Con los regresos a la convocatoria de Jaime Peralta, Carlos ‘Neneco’ Rentería y Leider Berdugo, Cúcuta Deportivo enfrentará a Deportivo Cali, hoy, a partir de las 6:10 p.m. en el estadio Palmaseca.

Los dos elencos, que se citan en la fecha 11 de la Liga II-2026, afrontan panoramas completamente diferentes, pero con la misma obligación de sumar unidades.

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El rojinegro llega como último de la tabla del descenso con un promedio de 0.89, por debajo de Boyacá Chicó (0.90) y Jaguares de Córdoba (0.93), mientras que el verdiblanco era octavo –antes del inicio de la jornada- con 12 puntos tras ocho partidos.

“Será una final difícil, en un campo grande, con un rival de jerarquía, con un técnico (Rafael Dudamel) de mucha experiencia, seguramente afrontaremos esta final como las anteriores: con mucha seriedad y hambre de poder sacarla adelante”, afirmó Nicolás Chiesa, director técnico del fronterizo.