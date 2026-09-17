¡Múltiples cambios en la Selección Colombia! Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para la triple fecha FIFA

“Cuando vimos cómo venía la fecha, de tres partidos, de poder trabajar… uno descubre muchas cosas, en el club me gusta aquello, pero cuando lo tienes cerca, puedes hablar con el jugador, conocer su temperamento. Creemos que este es el momento de ver, de aprender a valorarlos”, comentó el timonel gaucho.
En referencia a la motivación para continuar con el combinado nacional, Lorenzo se refirió al proceso con las selecciones juveniles.
“Nosotros disfrutamos del camino que transitamos donde hubo más altos que bajos. Por otro lado, nos hemos comprometido con el proceso de juveniles y creemos que estamos viendo que hay un avance importante en lo que se ha hecho en estos cuatro años con la Sub-17, la Sub-20… están mostrando, no solo en forma, sino en talentos que aparecen”, subrayó.
De la base de la Copa del Mundo están el arquero Álvaro Montero; los defensores Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez; los mediocampistas Gustavo Puerta, Richard Ríos, Kevin Castaño y Jaminton Campaz, así como los delanteros Luis Suárez y Carlos Gómez.
Los nuevos llamados más meritorios a nivel ofensivo, acorde al momento, son los de Yáser Asprilla, con cuatro goles en la segunda división de España; Kevin Viveros, goleador del fútbol brasilero con 18 tantos y Camilo Durán, figura del Celtic escocés con seis anotaciones.
La ausencia de Luis Díaz
“Conversé con él. Le dije que lo veía cansado, sin el mismo sprint, consensuamos que descanse esta fecha que nos permite ver talentos”.
El retiro de James
“Lo escuché, respeté sus tiempos, lo sabía desde el partido con Suiza. James fue un estandarte, hay que agradecerle por todo lo que hizo. Espero que esa camiseta (10) siga brillando”.
La renuncia de Quintero
“Con él es uno de los que más hablo, lo sabía desde Suiza con lo de Ospina y James. Tenemos una comunicación constante, uno no se puede meter en esas decisiones personales. Si algún día desea otra cosa, volverá a estar en consideración”.
Convocatoria:
- Arqueros: Aldair Quintana (Independiente del Valle), Álvaro Montero (Boca Juniors) y Kevin Mier (Cruz Azul).
- Defensas: Daniel Muñoz (Nottingham Forest), Jhon Lucumí (Juventus), Dávinson Sánchez (Galtasaray), Kevin Andrade (Zenit), Álvaro Angulo (Pumas), Samuel Velásquez (Atlético Nacional), Edier Ocampo (Vancouver) y Royer Caicedo (Circulo Brujas).
- Volantes: Gustavo Puerta (Olympiacos), Richard Ríos (Al Ittihad), Kevin Castaño (Atlético Mineiro), Jhon Solis (Birmingham), Daniel Arcila (León), Juan Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Arias (Palmeiras), Yaser Asrpilla (Girona), Jaminton Campaz (Rosario Central) y Matías Orozco (Castellón).
- Delanteros: Luis Suárez (Sporting Lisboa), Kevin Viveros (Paranaense), Camilo Durán (Celtic), Carlos Gómez (Vasco da Gama) y Óscar Perea (América de México).
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