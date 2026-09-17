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¡Múltiples cambios en la Selección Colombia! Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para la triple fecha FIFA
Colombia afrontará tres compromisos ante México, Paraguay y Perú.
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gcontreras
Jaminto Campaz, Selección Colombia 2026.
La opinión
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Jueves, 17 de Septiembre de 2026

¿Inicio del recambio? Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, convocó a 26 jugadores para la próxima triple fecha FIFA que afrontará la Tricolor en Estados Unidos ante México, Paraguay y Perú. 

El estratega argentino, a quien la Federación Colombiana de Fútbol decidió respaldar pese al decepcionante Mundial 2026, optó por llamar a nuevas caras y con las notables ausencias de, por nombrar algunos, jugadores como David Ospina, Camilo Vargas, Yerry Mina, Santiago Arias, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez.

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“Estamos haciendo una continuación del proceso, hay una transición y un recambio que creemos necesario. En ese sentido, decidimos darle descanso a muchos que son parte del proceso, pero que viven diferentes situaciones en sus clubes y preferimos usar estos partidos para ver a nuevos talentos, gente que hemos tenido bloqueada y no hemos podido llamar. Es un reto importante para nosotros”, aseguró Lorenzo, quien sumó a su cuerpo técnico a José María Bazán y Cristian Osorno.

El plantel citado se reunirá en Delaware, Estados Unidos, a partir del próximo domingo 20 de septiembre e iniciar los trabajos previos a los amistosos que se jugarán el sábado 26 de septiembre (M&T Bank Stadium de Baltimore), viernes 2 de octubre (Sports Illustrated Stadium, New Jersey) y martes 6 de octubre (Nu Stadium, Miami).

“Cuando vimos cómo venía la fecha, de tres partidos, de poder trabajar… uno descubre muchas cosas, en el club me gusta aquello, pero cuando lo tienes cerca, puedes hablar con el jugador, conocer su temperamento. Creemos que este es el momento de ver, de aprender a valorarlos”, comentó el timonel gaucho.

En referencia a la motivación para continuar con el combinado nacional, Lorenzo se refirió al proceso con las selecciones juveniles.

“Nosotros disfrutamos del camino que transitamos donde hubo más altos que bajos. Por otro lado, nos hemos comprometido con el proceso de juveniles y creemos que estamos viendo que hay un avance importante en lo que se ha hecho en estos cuatro años con la Sub-17, la Sub-20… están mostrando, no solo en forma, sino en talentos que aparecen”, subrayó.

De la base de la Copa del Mundo están el arquero Álvaro Montero; los defensores Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez; los mediocampistas Gustavo Puerta, Richard Ríos, Kevin Castaño y Jaminton Campaz, así como los delanteros Luis Suárez y Carlos Gómez.

Los nuevos llamados más meritorios a nivel ofensivo, acorde al momento, son los de Yáser Asprilla, con cuatro goles en la segunda división de España; Kevin Viveros, goleador del fútbol brasilero con 18 tantos y Camilo Durán, figura del Celtic escocés con seis anotaciones.

La ausencia de Luis Díaz

“Conversé con él. Le dije que lo veía cansado, sin el mismo sprint, consensuamos que descanse esta fecha que nos permite ver talentos”.

El retiro de James

“Lo escuché, respeté sus tiempos, lo sabía desde el partido con Suiza. James fue un estandarte, hay que agradecerle por todo lo que hizo. Espero que esa camiseta (10) siga brillando”.

La renuncia de Quintero

“Con él es uno de los que más hablo, lo sabía desde Suiza con lo de Ospina y James. Tenemos una comunicación constante, uno no se puede meter en esas decisiones personales. Si algún día desea otra cosa, volverá a estar en consideración”.

Convocatoria:

  • Arqueros: Aldair Quintana (Independiente del Valle), Álvaro Montero (Boca Juniors)  y Kevin Mier (Cruz Azul).
  • Defensas: Daniel Muñoz (Nottingham Forest), Jhon Lucumí (Juventus), Dávinson Sánchez (Galtasaray), Kevin Andrade (Zenit), Álvaro Angulo (Pumas), Samuel Velásquez (Atlético Nacional), Edier Ocampo (Vancouver) y Royer Caicedo (Circulo Brujas).
  • Volantes: Gustavo Puerta (Olympiacos), Richard Ríos (Al Ittihad), Kevin Castaño (Atlético Mineiro), Jhon Solis (Birmingham), Daniel Arcila (León), Juan Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Arias (Palmeiras), Yaser Asrpilla (Girona), Jaminton Campaz (Rosario Central) y Matías Orozco (Castellón).
  • Delanteros: Luis Suárez (Sporting Lisboa), Kevin Viveros (Paranaense), Camilo Durán (Celtic), Carlos Gómez (Vasco da Gama) y Óscar Perea (América de México).

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