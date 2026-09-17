¡Múltiples cambios en la Selección Colombia! Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para la triple fecha FIFA

¿Inicio del recambio? Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, convocó a 26 jugadores para la próxima triple fecha FIFA que afrontará la Tricolor en Estados Unidos ante México, Paraguay y Perú.

El estratega argentino, a quien la Federación Colombiana de Fútbol decidió respaldar pese al decepcionante Mundial 2026, optó por llamar a nuevas caras y con las notables ausencias de, por nombrar algunos, jugadores como David Ospina, Camilo Vargas, Yerry Mina, Santiago Arias, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez.

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“Estamos haciendo una continuación del proceso, hay una transición y un recambio que creemos necesario. En ese sentido, decidimos darle descanso a muchos que son parte del proceso, pero que viven diferentes situaciones en sus clubes y preferimos usar estos partidos para ver a nuevos talentos, gente que hemos tenido bloqueada y no hemos podido llamar. Es un reto importante para nosotros”, aseguró Lorenzo, quien sumó a su cuerpo técnico a José María Bazán y Cristian Osorno.

El plantel citado se reunirá en Delaware, Estados Unidos, a partir del próximo domingo 20 de septiembre e iniciar los trabajos previos a los amistosos que se jugarán el sábado 26 de septiembre (M&T Bank Stadium de Baltimore), viernes 2 de octubre (Sports Illustrated Stadium, New Jersey) y martes 6 de octubre (Nu Stadium, Miami).