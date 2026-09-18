Calzado de Norte de Santander busca nuevos mercados en Expocuc en medio de caída de sus ventas

Con la producción y las ventas golpeadas, los fabricantes de calzado de Norte de Santander llegaron a Expocuc 2026 en busca de lo que más necesitan: nuevos compradores.

El sector reporta una caída de hasta 40% en sus ventas durante el primer semestre, por lo que la feria se convirtió en una vitrina para intentar recuperar mercados como Ecuador y abrir negocios en Centroamérica. El evento, que termina hoy luego de su inauguración el pasado miércoles, contó con una exposición comercial de 67 fabricantes, rueda de negocios y agenda académica con temas de tendencia.

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La directora ejecutiva de la Corporación de Industriales de Calzado y Similares (Corpoincal), María Fernanda Cadena, manifestó que se plantearon una meta de venta en esta edición de 200.000 pares.

Cadena reconoció que la cifra es menor a la de la edición de 2025, teniendo en cuenta que la participación de los empresarios menguó, porque muchos de ellos se trajeron buenos pedidos de la reciente versión de la International Footwear & Leather Show (IFLS), más la Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología (EICI), organizada por la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam).

“Para la rueda de negocios, con apoyo de Procolombia, tenemos nueve compradores de Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y Venezuela, que se citaron con 21 exportadores de la región de marroquinería y calzado. En nuestra exposición recibimos a los compradores nacionales y contamos con la visita de cadenas de almacenes de toda Colombia”, precisó la líder gremial.

Esperan recuperarse ante caída de ventas

María Fernanda Cadena sostuvo que este ha sido un año atípico, por la incertidumbre que se vivió en los primeros seis meses debido a la campaña electoral y la situación macroeconómica, por lo que la dinámica comercial se puso muy lenta y las ventas, en promedio, bajaron 25%.

Oscar Herrera, gerente de la empresa homónima, detalló que acudieron a la rueda de negocios con las expectativas de fortalecer sus exportaciones y que su calzado de cuero de excelente calidad llegue nuevamente a Ecuador, mercado que se perdió con la guerra de aranceles que marcó la relación comercial binacional los primeros seis meses del año.

“Estamos llegando a Centroamérica, pero Ecuador se nos cerró por los aranceles. A los ecuatorianos les salía muy caro comprarnos. A nivel interno, este año de transición política, fue bastante difícil, uno creería que no afecta al comprador final, pero sí lo pone un poco nervioso y solo gasta en sus prioridades. Las ventas se nos redujeron un 40%”, precisó Herrera.

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El gerente del Grupo Empresarial Linday, Anderson Angarita, manifestó que comercializan su zapato deportivo para dama y caballero en todo el país, por lo que su propósito es comenzar a vender afuera, por lo que se citaron con compradores de Guatemala y Ecuador.

“La producción se nos ha bajado mucho desde el año pasado, alrededor del 50%-60%. El flujo de caja es muy lento, entonces es difícil producir así. Por ello, esperamos aumentarla en la temporada de fin de año”.

Mientras que el representante de Orfa Corp, empresa de Cuenca (Ecuador), indicó que desde hace 15 años no compran producto colombiano por sus costos elevados, entendiendo que Brasil les ofrece mejores precios. Sin embargo, tiene buenas referencias del calzado fabricado en Norte de Santander.

“Queremos explorar este mercado de nuevo, para ver qué productos hay, su nivel de confort, la calidad de materiales y precios. Tenemos una franquicia con 12 tiendas y un formato nuevo que estamos estrenando, con la segunda tienda multimarca”, apuntó.

El secretario de Desarrollo Económica y Productividad del departamento, Olger López, destacó que la Gobernación sumó su respaldo a la feria internacional, porque promueve uno de los reglones importantes de la economía regional.

“Esperamos que sean muchos los acuerdos comerciales que permitan dinamizar este subsector, para que avancemos en la consolidación nuestra canasta exportadora nortesantandereana”, recalcó el funcionario.

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Mano de obra y Venezuela

Uno de los retos del sector sigue siendo la falta de mano de obra calificada, por eso, según la directora ejecutiva de Corpoincal, mudarán, con el apoyo de la Alcaldía de Cúcuta, su Taller Escuela de Marroquinería y Calzado (Tecal) para el Centro CuidArte de Doña Ceci, con el fin de buscar alianzas que promuevan la formación de jóvenes.

“Esperamos poder dar marcha a ese proyecto con bastantes cooperaciones internacionales”, recalcó María Fernanda Cadena. Igualmente, subrayó que otro desafío es el mercado venezolano, el cual no han podido recuperar, por la transición política que se vive y la falta de pagos directos.

“Estamos trabajando con todos los gremios, para terminar de abrir ese lazo de hermandad con el país vecino, para que todo vuelva a la normalidad. Sabemos que va a ser muy lento, principalmente, lo que tiene que ver con el mecanismo de pagos, que sea efectiva y segura”, añadió.

Los empresarios destacaron que el doble terremoto del 24 de junio en el centro de Venezuela, también frenó cualquier posibilidad de negocios de parte de compradores de esa nación.

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