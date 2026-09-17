¿Se complicó fin de año para los pensionados? Mintrabajo dice que "no está la plata" para pagar en noviembre y diciembre

Una compleja encrucijada presupuestal pone en jaque la liquidez del sistema pensional público en el cierre de año. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, encendió las alarmas en el Congreso de la república al confirmar que el Gobierno nacional enfrenta severas dificultades financieras para garantizar el desembolso oportuno de las mesadas correspondientes a noviembre y diciembre de 2026, así como para estructurar el presupuesto de 2027.

“Colpensiones requiere cerca de 58 billones de pesos y tenemos un déficit para cerrar el año noviembre-diciembre de 5 billones de pesos para pagarle la pensión a los colombianos. No está la plata, no están los recursos”, dijo la ministra.

Lea aquí: Visión Frontera 2026: líderes y gremios se citan en Cúcuta para fortalecer el intercambio binacional

El impacto del salario mínimo en las cuentas estatales

La causa central del descuadre en los números pensionales responde al impacto derivado del último ajuste del salario mínimo, cuyo incremento del 23% elevó en aproximadamente $5 billones adicionales el aporte a cargo del Estado.

Según análisis presentados por Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el presupuesto inicial contemplaba cubrir a 1,4 millones de pensionados con un costo de $75 billones, financiado por tres vías: $16 billones por traslados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), $24 billones por cotizaciones directas y $35 billones de transferencias del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, con el ajuste inflacionario, el aporte de la Nación debió subir a $40 billones, elevando la consolidada de Colpensiones a $80 billones para todo 2026.

Lea también: Colombia podría tener entre 12 y 14 millones de personas en pobreza para 2040

Déficit proyectado para la vigencia de 2027

El panorama fiscal para el siguiente año tampoco muestra margen de alivio. El Ministerio del Trabajo reportó que para 2027 registra un déficit sectorial de $4,84 billones, dentro de un presupuesto proyectado de $66,9 billones.

La jefa de la cartera laboral precisó que el 92,3% de esa brecha corresponde exclusivamente a recursos requeridos para cubrir mesadas de los jubilados. Para la vigencia de 2027, las necesidades totales de Colpensiones ascenderán a $96,8 billones, de los cuales se espera que $50 billones provengan de ingresos propios por cotización y los restantes $46 billones de transferencias directas del Presupuesto General de la Nación.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion