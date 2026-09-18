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Las afectaciones que dejó el apagón en Cúcuta y su área metropolitana
El incidente afectó a los residentes de las comunas 3 y 4, así como a habitantes de Villa del Rosario y Los Patios.
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Incendio en la Subestación San Mateo.
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Viernes, 18 de Septiembre de 2026

Alrededor de 135.000 usuarios de Cúcuta y el área metropolitana se quedaron sin energía eléctrica en la noche del pasado miércoles, tras el incendio que se presentó en la subestación San Mateo, ubicada en la parte alta del barrio Bogotá. El incidente, registrado a las 8:44 de la noche, afectó a ciudadanos de las comunas 3 y 4, así como a habitantes de Villa del Rosario y Los Patios.

Según explicó José Miguel González Campo, gerente general de CENS, el apagón se registró tras una falla en un módulo de 34.500 voltios. Destacó que, luego del hecho, la empresa desplegó personal técnico y operativo que inició la evaluación de la infraestructura para establecer qué originó el percance.

Aunque las causas del hecho continúan en investigación, el gerente comunicó que, después de la valoración, se identificaron afectaciones en un equipo de transformación de 63 megavatios y en la bahía del sistema de distribución local.

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También precisó que el equipo técnico hizo la remoción de los equipos afectados durante la noche del miércoles e informó que entre ayer y hoy se trabaja en el cambio del equipo de transformación, la recuperación de los cables de potencia y el restablecimiento de las operaciones de la mencionada bahía.

Igualmente, la compañía aclaró que, como consecuencia de este incidente, se vieron afectados circuitos de la subestación El Samán, en el municipio de Villa del Rosario, lo que perjudicó la prestación del servicio para cerca de 1.000 usuarios en el corregimiento de Juan Frío.

Sin embargo, señalaron que este problema ya fue atendido y comunicaron que, en los demás sectores, el servicio de energía eléctrica fue restablecido en menos de tres horas después de ocurrido el incendio.

Trabajos de recuperación en la Subestación San Mateo.

Pese a lo anterior, el gerente de CENS recomendó a la ciudadanía ahorrar energía y hacer un uso racional del servicio, ya que se está trabajando bajo contingencia y se necesitan estos esfuerzos para evitar picos de carga.

En este sentido, González Campo invitó a comerciantes y familias a que, entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde, no enciendan los aires acondicionados y hagan un uso racional de los electrodomésticos de alto consumo para contribuir a superar esta situación.

Adicionalmente, expuso que estarán informando a la comunidad en caso de que tengan que realizar algún deslastre de carga durante las operaciones.
 
Reacciones de diferentes sectores afectados

El reciente apagón afectó directamente a algunos de los sectores comerciales más importantes de la ciudad, como El Malecón, Los Caobos y el Centro Comercial Bolívar, entre otros. En conversación con algunos representantes de los gremios económicos, se conoció cómo este suceso perjudicó el desarrollo de sus actividades.
 

El comercio presentó perdidas de hasta un 80% en las ventas

El presidente de Asobares, Eduardo Quintero, declaró que el apagón afectó transversalmente toda la actividad del gastroentretenimiento, teniendo en cuenta que la falla eléctrica ocurrió en horas clave para la venta de alimentos. Quintero afirmó que las pérdidas pudieron ascender hasta un 50 %.

Además, recalcó la importancia de que Centrales Eléctricas realice mantenimiento preventivo para evitar una situación similar en estas épocas del año.
Por su parte, César Angarita, director ejecutivo de Asocaobos, calcula que las ventas se redujeron en un 80 % frente a un día normal. Esto, debido a que en esa zona comercial se está viviendo el preámbulo de la celebración de Amor y Amistad y las personas aprovechan las ofertas que ofrecen los negocios.
Por lo mismo, hizo un llamado de atención a las autoridades y a las empresas encargadas del sistema eléctrico de la ciudad.

“Las empresas no están haciendo un mantenimiento preventivo. No se puede decir que fue algo muy pequeño cuando eso fue un incendio que se vio desde diferentes sitios de la ciudad”, sostuvo.

Fenalco también se pronunció al respecto e indicó que los sectores de hotelería, restaurantes, gastrobares y bares de la ciudad fueron los más afectados por el apagón, especialmente por desarrollar actividades durante la noche.

Alrededor de 3 horas duró el apagón.

Además del sector comercial de Cúcuta, en el corregimiento de Juan Frío, municipio de Villa del Rosario, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Alex Camacho, manifestó que no tuvieron servicio eléctrico desde las 9:00 de la noche. Aseguró que este llegó brevemente en horas de la madrugada, pero no se mantuvo y que fue hasta casi el mediodía cuando se restableció la electricidad.

Sin embargo, recalcó que en horas de la tarde el corregimiento volvió a presentar problemas con el suministro de energía eléctrica.

“En pérdidas económicas ya puedo hablar de una tonelada de cachama, varias reses, marranos y toneladas de pollo que tenemos dañadas”, añadió el líder social.

Por otro lado, las instituciones educativas del corregimiento se vieron obligadas a impartir clases sin electricidad, mientras que los puestos de salud y centros médicos también resultaron afectados.

El presidente de la Junta manifestó que estuvieron en contacto con CENS, pero la respuesta que obtuvo fue que continuaban en labores de reparación.

Redacción: Juan Marco Rivas y Joseph Delgado - Practicante de periodismo.

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