Las afectaciones que dejó el apagón en Cúcuta y su área metropolitana

Alrededor de 135.000 usuarios de Cúcuta y el área metropolitana se quedaron sin energía eléctrica en la noche del pasado miércoles, tras el incendio que se presentó en la subestación San Mateo, ubicada en la parte alta del barrio Bogotá. El incidente, registrado a las 8:44 de la noche, afectó a ciudadanos de las comunas 3 y 4, así como a habitantes de Villa del Rosario y Los Patios.

Según explicó José Miguel González Campo, gerente general de CENS, el apagón se registró tras una falla en un módulo de 34.500 voltios. Destacó que, luego del hecho, la empresa desplegó personal técnico y operativo que inició la evaluación de la infraestructura para establecer qué originó el percance.

Aunque las causas del hecho continúan en investigación, el gerente comunicó que, después de la valoración, se identificaron afectaciones en un equipo de transformación de 63 megavatios y en la bahía del sistema de distribución local.

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También precisó que el equipo técnico hizo la remoción de los equipos afectados durante la noche del miércoles e informó que entre ayer y hoy se trabaja en el cambio del equipo de transformación, la recuperación de los cables de potencia y el restablecimiento de las operaciones de la mencionada bahía.

Igualmente, la compañía aclaró que, como consecuencia de este incidente, se vieron afectados circuitos de la subestación El Samán, en el municipio de Villa del Rosario, lo que perjudicó la prestación del servicio para cerca de 1.000 usuarios en el corregimiento de Juan Frío.

Sin embargo, señalaron que este problema ya fue atendido y comunicaron que, en los demás sectores, el servicio de energía eléctrica fue restablecido en menos de tres horas después de ocurrido el incendio.