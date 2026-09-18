Exmilitar frenó intento de atraco en Cúcuta, los criminales dejaron una moto abandonada

Solamente una motocicleta roja, marca Empire Keeway, de fabricación venezolana y sin placa, quedó como rastro de un intento de atraco que terminó con un desenlace inesperado en las calles del barrio Minuto de Dios.

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El hecho ocurrió la noche del pasado miércoles, 16 de septiembre, mientras buena parte del área metropolitana de Cúcuta enfrentaba un apagón multitudinario. En la avenida 5E con calle 1, dos sujetos llegaron en motocicleta con la intención de despojar de sus pertenencias a un hombre que se encontraba en la vía pública.

Según se conoció, los presuntos ladrones intimidaron al ciudadano para robarle lo que llevaba consigo. Sin embargo, no contaban con que se trataba de un veterano del Ejército, quien portaba legalmente un arma de fuego y decidió utilizarla para enfrentar la situación.

Varios disparos se escucharon en ese punto del barrio. Al parecer, el exmilitar accionó su arma como medida disuasoria para ahuyentar a los presuntos delincuentes.

En medio del caos y el temor que provocaron las detonaciones, los sujetos, que ya se habían bajado de la motocicleta, no tuvieron oportunidad de regresar por ella y emprendieron la huida a pie.

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Algunos vecinos aseguraron que los disparos habrían alcanzado a los presuntos ladrones en zonas no letales del cuerpo. No obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras conocer lo ocurrido, los uniformados acudieron al lugar e iniciaron la búsqueda de los responsables, pero no lograron ubicarlos. Además, estuvieron atentos a la posible llegada de personas heridas por arma de fuego a los centros asistenciales cercanos.

Sin embargo, con el paso de las horas no se reportó el ingreso de pacientes que pudieran estar relacionados con el hecho.

Por ahora, las autoridades analizan los testimonios de los vecinos y las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer el paradero de los presuntos responsables. Mientras tanto, la motocicleta abandonada quedó bajo su custodia y será objeto de las respectivas verificaciones.

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