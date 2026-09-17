Vera y las Súper Mascotas: la experiencia gigante que convierte a Ventura Plaza en un plan para toda la familia

Hay perros que llegan a una casa y terminan convirtiéndose en parte de la familia. Y hay otros que, sin proponérselo, también terminan conquistando a cientos de personas que los ven todos los días. Ese es el caso de Vera, la perrita que hace unos meses llegó a Ventura Plaza mediante un programa de adopción y que hoy es una de las protagonistas de la nueva experiencia del centro comercial: Vera y sus Súper Mascotas.

“Nos enamoramos de ella”, cuenta Diego Yáñez Ariza, gerente de Ventura Plaza, al recordar la llegada de Vera, que tenía apenas poco más de un mes de vida cuando fue adoptada.

Desde entonces, Vera se convirtió en una particular integrante del equipo. Acompaña las rutinas y recorridos por el centro comercial y aparece en sus contenidos digitales, donde poco a poco fue construyendo un vínculo con los visitantes.

“Ella es nuestra representante de la felicidad”, dice Yáñez.

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Ahora, esa conexión se convirtió en una experiencia de grandes dimensiones. Por primera vez llega a Cúcuta una exhibición de mascotas animatrónicas gigantes que tomó diferentes espacios de Ventura Plaza para representar, justamente, el lugar que los animales han ganado dentro de los hogares.

Las figuras están distribuidas por los tres pisos del centro comercial, en puntos como los alrededores de Panamericana, Arturo Calle y el cine, además de las entradas del mall. Una de las grandes protagonistas es un gran danés de más de ocho metros de altura, que sorprende por su tamaño, movimientos y presencia.

La propuesta busca que niños, adultos y familias puedan acercarse, tomarse fotografías y disfrutar de una experiencia que pone a las mascotas en el centro de la escena.

Pero la aventura no termina en los pasillos.

En Mascotópolis, el parque temático de la iniciativa, los visitantes pueden encontrar resbaladores, tirolesas, piscina de pelotas y diferentes espacios de juego. Uno de los atractivos principales es un perro animatrónico al que los visitantes pueden subir hasta seis metros de altura para vivir una experiencia y llevarse una fotografía.

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La apuesta tiene además un trasfondo que va más allá del entretenimiento. Ventura Plaza es un centro comercial pet friendly desde hace más de cuatro años y cuenta con espacios destinados a las mascotas. Según cifras compartidas por la gerencia del centro comercial, más del 43 % de los cucuteños tendría una mascota en casa, lo que representaría alrededor de 250.000 animales de compañía en la ciudad.

En ese contexto, Vera se convirtió en una nueva forma de fortalecer ese vínculo.

“Las mascotas hoy en día son parte del hogar”, señala Yáñez. Para el centro comercial, permitir que las familias compartan sus planes junto a sus animales es parte de una transformación en la manera de entender estos espacios.

La experiencia Vera y sus Súper Mascotas estará disponible hasta el 31 de octubre. Además, quienes registren sus compras pueden acceder a Mascotópolis con una tarifa especial y participar en la dinámica que tiene como premio un carro eléctrico para fin de año.

Así, entre mascotas gigantes, juegos, fotografías y la presencia de Vera recorriendo los pasillos, Ventura Plaza propone un plan en el que los animales no están simplemente acompañando a sus familias: también tienen un lugar propio en la experiencia.

Y quizá esa sea la parte más bonita de esta historia: que una pequeña perrita que llegó hace seis meses terminó inspirando todo un mundo para celebrar a quienes, para muchas familias cucuteñas, ya dejaron de ser simplemente mascotas para convertirse en uno más de la casa.

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