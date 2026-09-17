El Catatumbo sigue bajo amenaza: armas no convencionales frenan el desminado humanitario

Ante los recientes episodios en los que jóvenes campesinos han caído en campos minados, defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de adoptar acciones para erradicar esos artefactos en la zona del Catatumbo.

Desde hace varias décadas, la subregión vive atrapada entre la vida y la muerte como consecuencia de la confrontación entre grupos armados que se disputan el control territorial.

La lucha por el dominio de los cultivos de uso ilícito, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a esta zona del país en uno de los escenarios más complejos del conflicto armado colombiano.

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Entre 1992 y el 30 de mayo de 2026, un total de 943 personas han sido víctimas de minas antipersonal en el Catatumbo. De ellas, 646 pertenecen a la Fuerza Pública y 297 son civiles, cifras que evidencian el alto costo humano que ha dejado la violencia y el impacto que estas armas indiscriminadas siguen causando sobre la población.

