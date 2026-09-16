La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
Nuestros niños merecen vivir: rechazo por muerte de menor de 16 años tras pisar una mina en Tibú
La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz exigió medidas para garantizar la integridad de niños, niñas y adolescentes en la subregión del Catatumbo.
Authored by
cesarmuñoz
Las víctimas activaron una mina antipersonal en la vereda Km 25, de La Gabarra.
La opinión
La Opinión
Miércoles, 16 de Septiembre de 2026

Un adolescente murió tras pisar una mina antipersonal en las últimas horas, cuando se encontraba realizando labores agrícolas en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

El hecho se registró en la vereda Vetas de Oriente, a la altura del kilómetro 28 del corredor vial que conduce al corregimiento de La Gabarra. La víctima fue identificada como Víctor Corzo de 16 años.

Tras el conocimiento del caso, la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz expresó su rechazo ante el suceso y la compleja situación de seguridad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de esta subregión del país.

Lea aquí: Cinco ríos de Norte de Santander buscan reconocimiento como sujetos de derechos del conflicto armado

A través de un comunicado, el colectivo exigió al Gobierno nacional y a las autoridades, la adopción de medidas que permitan garantizar la integridad de los menores en los territorios.

"No más niños para la guerra. No más madres llorando a sus hijos. Nuestros niños merecen vivir", indicó la organización.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
La DEA y el Comando Sur hicieron parte de la operación de rescate, que lideró la fuerza pública. / Foto: cortesía
La DEA y el Comando Sur hicieron parte de la operación de rescate, que lideró la fuerza pública. / Foto: cortesía
Mamá, estoy bien: el reencuentro telefónico de Adrián con su madre tras casi dos años secuestrado en el Catatumbo
Leonardo Favio Oliveros
Cúcuta Deportivo, Supercopa Juvenil 2026.
Cúcuta Deportivo, Supercopa Juvenil 2026.
Cúcuta Deportivo dominó su grupo en la Supercopa Juvenil y ahora peleará por un cupo a cuartos de final
Gustavo Contreras Sabogal
Inicio de clases en Cúcuta
Inicio de clases en Cúcuta
Estudiantes de Cúcuta ya pueden inscribirse para el año escolar 2027
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla