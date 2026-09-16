Nuestros niños merecen vivir: rechazo por muerte de menor de 16 años tras pisar una mina en Tibú

Un adolescente murió tras pisar una mina antipersonal en las últimas horas, cuando se encontraba realizando labores agrícolas en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

El hecho se registró en la vereda Vetas de Oriente, a la altura del kilómetro 28 del corredor vial que conduce al corregimiento de La Gabarra. La víctima fue identificada como Víctor Corzo de 16 años.

Tras el conocimiento del caso, la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz expresó su rechazo ante el suceso y la compleja situación de seguridad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de esta subregión del país.

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A través de un comunicado, el colectivo exigió al Gobierno nacional y a las autoridades, la adopción de medidas que permitan garantizar la integridad de los menores en los territorios.

"No más niños para la guerra. No más madres llorando a sus hijos. Nuestros niños merecen vivir", indicó la organización.