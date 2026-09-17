Visión Frontera 2026: líderes y gremios se citan en Cúcuta para fortalecer el intercambio binacional

Entre el 14 y 15 de octubre se cumplirá, en Cúcuta, la cuarta edición del ‘Gran Encuentro de la Frontera – Visión Frontera 2026’. Se tiene prevista la reunión de líderes empresariales y gremiales con el fin de impulsar el comercio entre Colombia y Venezuela.

El evento binacional organizado por la Cámara Colombo Venezolana y la Gobernación de Norte de Santander, cuenta con el apoyo de Cavecol y la Cámara de Comercio de Cúcuta con el objetivo de identificar oportunidades para los empresarios y el análisis de nuevos negocios entre ambos países.

“Este encuentro contribuirá a dinamizar la economía regional, impulsar el comercio binacional y a visibilizar el potencial empresarial de la frontera”, mencionó Víctor Méndez, director de la oficina regional Oriente de la Cámara Colombo Venezolana.

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La muestra comercial más grande de la frontera

El evento tendrá lugar en el hotel Casino Internacional que albergará cerca de 50 empresas colombianas y venezolanas que expondrán productos y servicios más representativos de ambos territorios.

En esta edición se espera la participación de especialistas en materia de intercambio bilateral como ocurrió en el año pasado cuando el exministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, hizo parte de esta reunión que contó con más de 300 asistentes.

“Es un evento perfecto de cierre de año donde los empresarios de Norte de Santander y Táchira serán los protagonistas en la reconstrucción de Venezuela”, precisó Méndez.

Entre los puntos centrales que figuran en la agenda están los contactos los contactos entre potenciales compradores y los empresarios para concertar negocios, y que los diversos representantes de sectores productivos avancen en proyectos de inversión y estrategias para la expansión comercial en el vecino país y principalmente en el departamento.

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Una relación económica positiva

Por otro lado, esta actividad es una oportunidad para que las relaciones económicas sigan creciendo entre ambos países. Hay que tener presente que en el primer semestre del año las exportaciones colombianas a Venezuela sumaron un total de US$ 563.08 millones, obteniendo un crecimiento del 10,73% en comparación a los US$ 508.5 millones del mismo período del 2025, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Yezid Sarmiento, presidente del Grupo Empresarial Serimex, habló sobre la relevancia que esta clase de citas especializadas tiene para la región: “Estos encuentros aportan desde una reactivación en la operación de hoteles, restaurantes, comercio y transporte, hasta el hecho de poner a Cúcuta en el centro del análisis y revisión de decisiones para la integración binacional”.

Entre los productos colombianos que mayores ventas alcanzaron en exportaciones se destacan los plásticos, aceites, refrigeradores, materiales de construcción, entre otros.

En contraste, las importaciones desde territorio venezolano al país alcanzaron los US$ 56.4 millones en el primer semestre del 2026. Entre los principales bienes se encuentran las fundaciones de hierro y acero, abonos, aluminios, entre otros. Todo esto se produce luego de la reapertura vehicular por los pasos fronterizos en 2022.

Esta será la cuarta edición seguida desde el 2023 y se espera que se sigan fortaleciendo estas relaciones para el comercio bilateral.