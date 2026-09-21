Con capturas e intentos de linchamiento se combaten los atracos en Cúcuta

Entre atracos, capturas, intentos de linchamiento e incluso disparos, Cúcuta atraviesa un momento crítico en materia de robos a mano armada. En los últimos días, casi a diario se han registrado hechos relacionados con este tipo de situaciones en distintos sectores de la ciudad.

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Uno de los casos más recientes dejó la captura de dos presuntos atracadores que, al parecer, estarían relacionados con un robo ocurrido en el centro de Cúcuta. Los detenidos fueron identificados como Alirio Méndez y Cristian Pérez, quienes fueron señalados por una víctima como los responsables del hecho.

El caso llegó a oídos de los uniformados de una patrulla de la Policía, luego de que fueran informados sobre un atraco cometido en inmediaciones de un centro comercial de la zona céntrica.

Según la información preliminar, el robo habría sido cometido por dos sujetos que se movilizaban en motos. Una de ellas era una Bera venezolana de color azul, sin farola delantera, mientras que la otra era de color negro. Los hombres habrían huido en estos vehículos luego de apoderarse de un arma de fuego y un teléfono celular.

De inmediato, los uniformados iniciaron la búsqueda de los responsables y, en el barrio Colsag, encontraron a dos motociclistas cuyas características coincidían con las reportadas inicialmente.

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Ambos fueron detenidos para realizarles un registro, procedimiento durante el cual los policías encontraron que Pérez tenía en su poder un revólver calibre 38, con dos cartuchos, sin contar con documentación que acreditara su legal porte.

Ante esta situación, fue retenido preventivamente en el lugar mientras los uniformados esperaban la llegada de la víctima.

Al llegar, la persona afectada no dudó en señalar a Méndez y Pérez como los responsables del atraco y manifestó su intención de interponer la respectiva denuncia.

Los dos hombres fueron capturados por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto.

En las últimas horas se llevó a cabo su judicialización y, tras ser presentados ante un juez de control de garantías, ambos fueron enviados a prisión.

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En Antonia Santos

De forma similar, otros dos hombres cayeron en manos de las autoridades luego de un atraco ocurrido en el barrio Antonia Santos. Los detenidos fueron identificados como Alexis Martínez, de 27 años, y Kener González, de 18.

Ambos acompañarán a Méndez y Pérez en prisión, en este caso por el delito de hurto, pues al momento de su captura no les fue encontrada ningún arma de fuego.

Según se conoció, el hecho ocurrió en la avenida 53 con calle 22, del mencionado barrio, donde un grupo de personas habría sido amedrentado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta azul, marca Empire Keeway, de procedencia venezolana.

Los hombres habrían despojado a las víctimas de varias prendas de oro. Sin embargo, su escape fue frustrado por la comunidad, que los retuvo hasta la llegada de la Policía.

Los uniformados realizaron un registro y encontraron en poder de los sospechosos varios de los elementos que, al parecer, acababan de ser hurtados: dos celulares de alta gama, dos manillas y tres anillos de oro.

Todos estos elementos fueron reconocidos posteriormente por las víctimas.

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Justicia por mano propia

Ya son varios los casos de intentos de atraco que han sido frustrados por la comunidad, que parece estar cansada de los constantes robos. El más reciente ocurrió en San Luis, cerca del mediodía del sábado, cuando uno de los presuntos delincuentes fue golpeado por varios vecinos.

El hecho se registró en la avenida 5 de este barrio, hasta donde habrían llegado dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta para intentar cometer un atraco. Sin embargo, una de las víctimas reaccionó con un arma traumática y abrió fuego.

Según relataron residentes del sector, se produjo un intercambio de disparos que dejó como saldo a uno de los presuntos delincuentes herido, mientras que su cómplice logró escapar.

El lesionado quedó en manos de la comunidad, que lo habría golpeado durante varios segundos. Puños, patadas, gritos e insultos se repitieron hasta que llegó una patrulla de la Policía.

Los uniformados resguardaron al herido y lo trasladaron de inmediato a un centro médico. Mientras tanto, investigadores acordonaron la escena y avanzaron en las indagaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del caso que ahora enfrenta el capturado.

Este no fue el único hecho registrado ese día. Horas más tarde, en la avenida Demetrio Mendoza, a la altura del barrio San Martín, otro presunto delincuente también fue agredido a golpes por la comunidad y tuvo que ser evacuado de emergencia por las autoridades.

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