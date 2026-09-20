Niña encontró la muerte en una carrera fatal en la avenida principal de Los Patios

En cuestión de segundos, una tragedia se presentó en la avenida principal de Los Patios, luego de que una niña saliera corriendo directamente hacia la carretera y fuera impactada de manera letal por una motocicleta.

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La menor, de aproximadamente 10 años, se convirtió en la víctima más reciente de los siniestros viales registrados en Los Patios. Su fallecimiento ocurrió poco después del accidente, registrado cerca de las entradas de los cementerios ubicados a lo largo de esta vía.

La tragedia ocurrió en la tarde del pasado viernes, 18 de septiembre, cuando la menor caminaba por el andén en compañía de su mamá. De manera repentina, la niña salió corriendo hacia el asfalto y la adulta no logró detenerla.

Apenas un par de segundos después se produjo el impacto mortal. Una motocicleta negra que transitaba por el carril en sentido Los Patios-Cúcuta la arrolló, al parecer, a una velocidad considerable. Un factor que habría dificultado cualquier maniobra para evitar la colisión fue que el hecho ocurrió justo en una zona ligeramente curva de la vía.

El golpe se produjo directamente con el manubrio contra la cabeza de la niña, lo que provocó que cayera de inmediato al pavimento y que el motociclista también perdiera el control y terminara en el suelo.

Una ambulancia arribó al lugar para valorar a ambos afectados, mientras uniformados de Tránsito y Transporte iniciaron las labores correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y reconstruir los hechos.

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