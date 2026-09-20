Cucuteño lideró cirugía cerebral pionera con robot en Sudamérica

Lima, capital de Perú, fue escenario de uno de los hitos médicos más destacados de los últimos años en el campo de la neurocirugía.

Detrás de este logro para las ciencias médicas está un profesional cucuteño Yessid Araque Puello, egresado del Colegio Sagrado Corazón y bacteriólogo formado en la UDES Cúcuta, quien en 2006 decidió dar un giro a su vida profesional y apostarle a la medicina.

Hoy se abre camino en el campo de la neurocirugía junto a reconocidos especialistas del país, como el doctor Fernando Hakim, y ejerce en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Desde que emprendió esta aventura de formación en el área de la salud, hace dos décadas, los logros han marcado su trayectoria. Radicado en Bogotá, cuenta con una sólida hoja de vida académica, que incluye estudios en neurociencias, inteligencia artificial, liderazgo y gestión en salud en reconocidas universidades del mundo.

En entrevista con La Opinión, el neurocirujano habló sobre la preparación que hizo posible esta cirugía, lo que significa ser pionero en Sudamérica y los desafíos que enfrenta la medicina en una época en la que la tecnología y la inteligencia artificial se consolidan como aliados fundamentales para transformar la atención en salud.

¿Cómo llegó a participar de esta cirugía y en qué consistió la tecnología utilizada?

Llevo varios años trabajando de forma intermitente en Colombia y en el exterior, adelantando conferencias y presentaciones científicas en todo el mundo. A través de redes de contacto en el área médica se trajo a Sudamérica (específicamente a Lima, Perú) un robot creado en Austria diseñado para amplificar la visualización y mejorar el desempeño quirúrgico del especialista. Al ser el primer robot de este tipo en Latinoamérica, y debido a mi trayectoria en neurocirugía y cirugía de columna, me propusieron evaluar su utilidad en el área de la neurocirugía (ya que habitualmente se usa en otras especialidades como maxilofacial, tórax y abdomen). Tras constatar su potencial, el doctor diseñó y dirigió un entrenamiento para aprovechar al máximo el brazo robótico y la inteligencia artificial del equipo.

¿Cómo entender este tipo de cirugía que se convierte en un gran avance para la neurocirugía?

La paciente fue una mujer de 61 años que padecía una malformación vascular cerebral sumamente delicada. Esta condición ya le había provocado infartos cerebrales y episodios de sangrado previos. El procedimiento duró aproximadamente 8 horas. Se realizó una unión arterial (un bypass o puente) utilizando las arterias del cerebro para aislar la arteria enferma que ponía en riesgo la vida del paciente. Mediante microcirugía asistida por el robot, se remodeló la arteria cerebral creando un nuevo camino, en palabras sencillas un “acueducto” que saltó la patología y excluyó la malformación vascular cerebral.