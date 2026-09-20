Entre dureza y valores, el karate kyokushin gana fuerza en Norte de Santander

“Al no estar alineados con las normas del WKF y tener nuestro estilo y técnica de combate, no pertenecemos a la liga. No tenemos apoyo de federación o liga alguna, somos clubes con normas, reconocimientos deportivos y personería jurídica”, subraya el sensei Parada, reconociendo que por ellos no es tan presente el apoyo de las entidades deportivas locales y departamentales
Las competencias, de carácter nacional, se organizan con una asociación que reúne a los diferentes dojos de Colombia, y del mismo modo se hace a nivel internacional.
La más reciente salida que tuvieron los karatecas de kyokushin nortesantandereanos fue en la sexta Copa América, celebrada en la ciudad de Panamá con la presencia de delegaciones de Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Perú, Uruguay, Colombia y Venezuela. Del departamento participaron 41 deportistas logrando 31 podios.
Cúcuta, en 2019, organizó la tercera Copa América en el coliseo Toto Hernández con la presencia de 190 deportistas de 12 países. La séptima edición del certamen se celebraría en Brasil, con fecha por anunciar.
De puertas abiertas
Parada cuenta que en Norte de Santander el kyokushin es practicado desde niños de 4 años hasta adultos entre los 60 y 70 años.
“Aquí no hay límite de edad. Todos somos iguales. Entrar en esta disciplina requiere querer hacer un cambio de vida para bien; de mejorar estilos de vida, salud, fortalecimiento y forma de pensar. Lo único que se necesita es querer”, dice Parada, quien resalta que esta modalidad tiene las puertas abiertas para todos.
Vargas extiende la invitación recalcando que es un espacio para “aprender algo nuevo relacionado con fuerza, disciplina, rendimiento, estabilidad con entrenamientos fuertes y disciplinados”.
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