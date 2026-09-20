Entre dureza y valores, el karate kyokushin gana fuerza en Norte de Santander

Un poco más de 200 deportistas de todas las edades y géneros practican en Norte de Santander el kyokushin, una modalidad del karate en la que, además de un combate con mayor potencia, se rige por el código del bushido donde se resalta y se forman personas con las virtudes de rectitud, coraje, benevolencia, respeto, honestidad, honor y lealtad.

La disciplina, que dejó en alto al departamento en la Copa América celebrada en Panamá, el pasado agosto, se desarrolla en cinco dojos (lugares de práctica) ubicados en Cúcuta (2), Villa del Rosario, Pamplona y Silos.

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La cara representativa de este deporte en la región es el sensei Jesús Darío Parada, maestro con cerca de cinco décadas practicando artes marciales, 23 años de karate y desde el 2011 con el dojo de Cúcuta.

“Kyokushin está compuesto por dos palabras japonesas: Kyoku, que significa lo más alto, lo más grande y Shin, que significa verdad. En un sentido literal, es en búsqueda de la verdad, mi verdad”, asegura, en diálogo con La Opinión.