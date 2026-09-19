Colombia se enfrenta con Nigeria por un cupo a las semifinales del Mundial Sub-20 femenino

Después de eliminar a la anfitriona Polonia en los octavos de final con un autogol en los instantes finales del partido, la Selección Colombia femenina buscará su pase a las semifinales de la Copa del Mundo Sub-20 enfrentándose este domingo con Nigeria.

A partir de las 8:00 a.m. en la ciudad de Lodz, las comandadas por Carlos Paniagua chocarán con un elenco muy físico que viene de golear 3-0 a Inglaterra.

“Iremos partido a partido. Estamos muy contentos de estar en cuartos de final, así que primero pensaremos en Nigeria, pero este equipo siempre competirá para ganar. Nuestro sueño es ganar el título mundial, pero vamos partido a partido", afirmó Juana Ortegón, capitana cafetera.

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Por un cupo a semifinales

El combinado nacional intentará llegar a unas semifinales, instancia en la que estuvo hace dieciséis años en el Mundial de Alemania 2010, y en la perdió justamente con Nigeria (1-0).

Las juveniles de la Tricolor están en deuda en la definición, puesto que, pese a crear opciones, la efectividad ha sido corta en los tres partidos anteriores donde se empató 0-0 con Portugal, perdió 0-3 ante Corea del Norte y venció 1-0 a Polonia.

En el juego pasado, la atacante Maithé López salió sustituida por una lesión de rodilla y no podrá continuar en el certamen orbital. La responsabilidad en el frente recae sobre Valerín Loboa, así como por los costados por Sintia Cabezas y Mariana Silva.

En defensa deberá existir gran solidez con una línea formada por María José Torres, Mercedes Martínez, Fernanda Viáfara y Samantha Rodríguez puesto que las africanas, en lo que va de torneo, acumulan 13 anotaciones.

“Es un rival muy físico, que sorprendió con un marcador muy largo ante un equipo europeo como Inglaterra", comentó Paniagua.

En la mitad del campo, Isabella Weiner y Ortegón están llamadas a ser contención y complemento ante una Nigeria rápida y frontal.

“Son fuertes y rápidas. Vamos recuperar el partido para analizarlo y pensar en ese gran partido, para hacer un gran trabajo", dijo Ortegón, luego de la victoria ante Polonia.

Nigeria, en sus filas, tiene a las delanteras Winner Onajite David y Ramotalahi Kareem, quienes pelean en la tabla de goleadoras del certamen con 3 tantos cada una. La guardameta Christiana Uzoma registra 18 paradas, tan solo una más que la colombiana Luisa Agudelo.

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¿Cómo le ha ido a Colombia en los cuartos?

Esta será la cuarta vez que Colombia está en los cuartos de final de este Mundial. En su primera presentación, en Alemania 2010, derrotó 2-0 a Suecia con goles de Yoreli Rincón y Tatiana Ariza; en Costa Rica 2022 fue vencida por Brasil con marcador de 1-0, mientras que en Colombia 2024 perdió ante Países Bajos en la tanda de penales (3-0) luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

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