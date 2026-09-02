Las pesas, el deporte de Colombia que más medallas ha ganado en los Suramericanos 2026

El levantamiento de pesas colombiano cerró una destacada participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de sumar el una medalla de oro con Rafael de Jesús Cerro y otra de plata con Valeria Rivas.

Estos resultados permitieron a nuestro país finalizar en el primer lugar del medallero de la disciplina, con siete oros, cinco platas y un bronce, para un total de 13 medallas.

La última medalla dorada llegó gracias a Rafael de Jesús Cerro, quien se proclamó campeón suramericano en la categoría masculina de +110 kilogramos, para completar el séptimo oro colombiano en el levantamiento de pesas con resultados de 185 kilos en arranque y 230 en envión para el total de 415.

Previamente, Valeria Rivas consiguió la medalla de plata en los 86 kilogramos femeninos.

La colombiana registró 112 kg en arranque y 140 kg en envión, para un total de 252 kg, apenas un kilogramo por debajo de la ecuatoriana Neisi Dajomes, campeona de la prueba con 253 kg. El bronce correspondió a la venezolana Lidysmar del Valle Aparicio, con 235 kg.

De esta manera, las dos preseas de la jornada pusieron punto final a cuatro días de competencia en los que Colombia mantuvo presencia constante en los podios.

La cosecha colombiana comenzó con el oro de Nayive Medina, campeona de los 49 kg femeninos, y continuó con los títulos de Duván Ferrer, en los 60 kg masculinos; Francisco Mosquera, en 65 kg; Karen Mosquera, en 61 kg femeninos; Luis Javier Mosquera, en 70 kg; María Fernanda Mena, en 77 kg femeninos, y Rafael de Jesús Cerro, en +110 kg.

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Las cinco medallas de plata fueron obtenidas por Rohelys Galvis (53 kg), Julieth Rodríguez (69 kg), Valeria Rivas (86 kg), Gustavo Maldonado (85 kg) y Marcos Bonilla (95 kg).

Entre tanto, Antonina Moya, en los 57 kg femeninos, consiguió la única medalla de bronce de nuestro país en la disciplina.

Así, Colombia terminó el levantamiento de pesas de Santa Fe 2026 con un balance de siete oros, cinco platas y un bronce, para 13 medallas en total, ocupando el primer lugar del medallero por delante de Venezuela, que también consiguió siete títulos, pero cerró con tres platas y una presea de bronce.

Más competencias

Cuatro gimnastas de trampolín, cinco surfistas y 12 luchadores colombianos se preparan para su debut este sábado en las justas suramericanas.

Comenzando por la actividad en Rosario, el Parque la Independencia acoge dos deportes más, donde la invencible Arena recibe la gimnasia de trampolín. Esta disciplina cuenta con las modalidades de individual y sincronizado en ambas ramas junto con el sincronizado mixto.

La gimnasia de trampolín contará con las siguientes medallas puntuables: cinco de oro, cinco de plata y cinco de bronce. El formato de competencia en todas las modalidades consta de una ronda clasificatoria y una final con los ocho mejores gimnastas o parejas.

Colombia participará en las modalidades con una delegación integrada por Santiago Parra, Nicole Castellanos, Diego Giraldo y Anny Sánchez.

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En el escenario deportivo Rural Nave B, en el Parque la Independencia, tendrán lugar las emociones de la lucha también hasta el próximo lunes. Cada modalidad, libre masculina y femenina y grecorromana, entrega las siguientes medallas puntuables: seis de oro, seis de plata y 12 de bronce, destacando que puede ser una sola de bronce por categoría de peso dependiendo la cantidad de atletas.

Colombia asiste a la disciplina con la siguiente delegación en grecorromana: Jair Cuero, Julián Horta y Dicther Hans.

Por su parte, en la modalidad libre los atletas son: Alisson Cardozo, Yusmi Chaparro, Nicoll Parrado, Tatiana Rentería, Alexa Cuero, Paula Montoya, Arbey Alarcón, Néstor Tafur y Carlos Izquierdo.

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