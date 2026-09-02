Antonella Rodríguez, bronce en dobles en el ITTF de las Américas y Luciana Contreras llegó a cuartos de final en sencillos

El tenis de mesa nortesantandereano hizo su aporte en la selección Colombia el pasado fin de semana.

Las tenimesistas cucuteñas Luciana Contreras y Antonella Rodríguez, compitieron del 9 al 16 de septiembre en el Campeonato ITTF Américas U11 y U13, que se llevó a cabo en Houston Texas, con la selección Colombia donde tuvieron una buena presentación.

Antonella del registro de la Liga Antiqueña, se alzó con la medalla de bronce en dobles femenino al hacer pareja con Laura Muñoz, lugar con partido por Estados Unidos. Las preseas de oro, plata fueron también quedaron en poder las estadounidenses.

Rodríguez puso su granito de arena ganando su bronce en dobles con la paisa Laura Muñoz.

La dupla colombiana se enfrentó a Brasil, imponiéndose 3-1, a Perú 3-0, a México 3-1 en la primera fase del torneo.

En la siguiente ronda, Rodríguez y Muñoz le ganaron a Estados Unidos 3-2, asegurando la presea de bronce.

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