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Antonella Rodríguez, bronce en dobles en el ITTF de las Américas y Luciana Contreras llegó a cuartos de final en sencillos
Antonella Rodríguez y Laura Muñoz se alzaron con el bronce.
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Antonella Rodríguez (derecha) en dupla con Laura Muñoz se alzaron con el bronce.
Omar Romero - Periodista de Deportes
Omar Romero Güiza
Viernes, 18 de Septiembre de 2026

El tenis de mesa nortesantandereano hizo su aporte en la selección Colombia el pasado fin de semana.  

Las tenimesistas cucuteñas Luciana Contreras y Antonella Rodríguez, compitieron del 9 al 16 de septiembre en el Campeonato ITTF Américas U11 y U13, que se llevó a cabo en Houston Texas, con la selección Colombia donde tuvieron una buena presentación.

Antonella del registro de la Liga Antiqueña, se alzó con la medalla de bronce en dobles femenino al hacer pareja con Laura  Muñoz, lugar con partido por Estados Unidos. Las preseas de oro, plata fueron también quedaron en poder las estadounidenses.

Rodríguez puso su granito de arena ganando su bronce en dobles con la paisa Laura Muñoz.

La dupla colombiana se enfrentó a Brasil, imponiéndose 3-1, a Perú 3-0, a México 3-1 en la primera fase del torneo.

En la siguiente ronda, Rodríguez y Muñoz le ganaron a Estados Unidos 3-2, asegurando la presea de bronce.

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Luciana Contreras, compitió en el Panamericano ITTF de Houston.

Luciana Contreras, compitió en el Panamericano ITTF de Houston.

Faltó seguridad

Por el lado de la categoría Sub-11, Luciana alcanzó a los cuartos de final del torneo, al caer ante la brasileña Manuela Rodrigo, dejando buena impresión en su juego.

Sobre lo que le dejó la participación en su primer panamericano ITTF de las Américas, Luciana manifestó que “el torneo fue de alto nivel, rivales muy buenas y fuertes. Lo dimos todo para ganar una medalla.

Anotó que “esta es una nueva experiencia, me siento contenta de representar al país y a mí departamento, como dije anteriormente di todo hasta el final y lograr quedar entre las seis mejores de América en Sub-11 no es nada fácil”.

Sostuvo que el partido más complejo “fue el de cuartos de final contra la brasileña Manuela Rodrigo, ahí se escapó la posibilidad de pasar a la semifinal, pero hay que seguir entrenando y trabajando.

Luciana en sus partidos derrotó a la brasileña Heloisa Gricolles,  (3-0), a la gringa Mía Shanbahag (3-1), a la canadiense Daisy Day (3-0) perdería ante la estadounidense Sherey Srinivasw (2-3) en partido reñido.

Después vencería a la norteamericana Faye Wang (3-1) y por último, la brasileña Rodrigo le pondría freno en los cuartos de final.   

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Leonardo Contreras, papá de la deportista, dijo que, a pesar de que su pupila logró  subir, mostró un gran nivel, pero las rivales también se han preparado bien. Señaló que hay que trabajar un poco en la parte mental para cerrar mejor los partidos.

“Estamos felices con la actuación, se está haciendo un buen trabajo a pesar de que no contamos con todas las herramientas para llegar a este tipo de eventos, pero se hizo un gran esfuerzo y ubicarse de sexta en el panamericano. Nos vamos con buenas sensaciones y experiencias de este campeonato y a mejorar lo que hay que mejorar”, afirmó.

Las dos promesas del tenis rojinegro continúan creciendo en lo deportivo con buenos resultados y adquiriendo experiencia a nivel internacional.

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