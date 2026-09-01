La Selección Colombia femenina Sub-20 eliminó a la anfitriona Polonia en el Mundial

Jugando un regular partido frente a Polonia, la Selección Colombia se clasificó este jueves a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20 que se disputa en Polonia.

Las cafeteras vencieron 1-0 al anfitrión con un autogol de Martyna Bartczak, al minuto 89, tras una jugada Mariana Silva que remató dentro del área, pero la jugadora europea al intento de rechazar el balón la metió en su propia puerta.

Minutos antes, en el 81 Polonia tuvo la clasificación, luego de un tiro de esquina, que salvó milagrosamente la arquera Luisa Agudelo.

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Cuando todo apuntaba para ir la prórroga, en una salida rápida por izquierda, Mariana Silva logró el milagro en la única jugada clara del partido que tuvieron las colombianas.

Polonia que jugaba su primer Mundial, venía ser primera de la fase grupos con 9 puntos y la mayor parte del partido controló el balón, y generando cierto peligro sobre el arco de Luisa de Agudelo, pero no fue contundente.

Tras el triunfo, las ‘Chicas Superpoderosas’ enfrentarán a Nigeria que goleó 3-0 a Inglaterra.

Es la tercera vez que Colombia alcanza los cuartos de final en un mundial, instancia en la que ya estuvo en Costa Rica 2022 y Colombia 2024, en 2010, en Alemania ocupó el cuarto puesto, y el objetivo es superar esta fase.

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