¡Adiós a los referentes! Néstor Lorenzo sacude la convocatoria de Colombia

Entre sorpresas y despedidas, el técnico argentino Néstor Lorenzo entregó una nueva convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de la fecha FIFA.

Tras la ya conocida despedida de James Rodríguez, se suman el adiós de David Ospina y de Juan Fernando Quintero.

"Una transición y un recambio necesario" aseguró el técnico Néstor Lorenzo al presentar esta convocatoria de 26 jugadores para enfrentar a México, Paraguay y Perú.

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En ese sentido, la convocatoria inicia en el arco con Aldair Quintana de Independiente del Valle (ECU), Álvaro Montero de Boca Juniors (ARG) y Kevin Mier de Cruz Azul (MEX).

La defensa la componen Daniel Muñoz del Nottingham (ENG), Jhon Lucumí de Juventus (ITA), Davinson Sanchez (TUR), Roger Caicedo del Cercle Brugge (BEL), Álvaro Ángulo de Pumas (MEX),

La línea defensiva sigue con Edier Ocampo del Vancouver (CAN), Kevin Andrade del Zenit (RUS), Samuel Velasquez de Atlético Nacional (COL).

El medio campo también lo componen varios nombres sorpresa como Daniel Arcila del León (MEX), Matias Orozco del Castellón (ESP) y Juan Manuel Rengifo de Nacional (COL), sumado a nombres reconocidos como Kevin Castaño del Mineiro (BRA), Gustavo Puerta del Olympiacos (GRE), Jhon Solis del Birmingham (ENG), Richard Rios del Al Ittihad (KSA), Jaminton Campaz de Rosario Central (ARG) y Yaser Asprilla del Girona (ESP).

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En la zona de ataque la componen varios nombres que no habían sido tenidos en cuenta previamente como Kevin Viveros del Paranaense (BRA), Camilo Durán del Celtic (ESC), Óscar Perea del América (MEX), Luis Suarez del Sporting (POR) y Carlos Gomez del Vasco (BRA).

Frente a la ausencia de nombres ya fijos en la convocatoria como Luis Diaz, el técnico Néstor Lorenzo aseguró que es una oportunidad para ver talentos jóvenes que siempre fueron vistos y bloqueados, pero que nunca se dio la oportunidad de convocarlos.

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El adiós de James

Tras el adiós de la selección Colombia de James Rodríguez, el técnico Lorenzo aceptó que ya sabía de la despedida del volante colombiano luego del último partido en el mundial ante Suiza.

"Lo escuché, respeté sus tiempos de cómo y cuándo anunciarlo, pero hay que agradecerle de todo lo que hizo", señaló.

Aun así, frente a esta ausencia sostuvo que "la camiseta numero 10 se va a a usar, hay jugadores que la van a llevar bien y van a jugar bien".

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