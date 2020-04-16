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Incendio causó apagón en el área metropolitana de Cúcuta
La empresa de energía confirmó que personal se desplaza a la subestación de San Mateo, lugar de la emergencia,.
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Miércoles, 16 de Septiembre de 2026

En la noche de este miércoles, 16 de septiembre se registra un apagón en el área metropolitana de Cúcuta, en el que varios sectores de la ciudad se quedaron sin luz.

De acuerdo con CENS, se trataría de un conato de incendio.

"CENS informa que se presenta una desconexión no programada del servicio de energía en diferentes sectores Cúcuta producto de un conato de incendio en un equipo de la subestación San Mateo", .

La empresa manifestó que activó el personal especializado de Subestaciones y se desplazan al sitio para atender la situación.

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