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Remezón en la Cámara de Comercio de Cúcuta
El presidente Abelardo de Espriella ordenó remover a los delegados de las juntas directivas de Pamplona, Ocaña y Cúcuta.
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cesarmuñoz
Cámara de Comercio de Cúcuta. / Foto Archivo
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La Opinión
Jueves, 17 de Septiembre de 2026

A través del Decreto 1369 del 9 de septiembre de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron notificados de la salida de sus cargos los delegados del presidente Abelardo de la Espriella en las juntas directivas de las Cámaras de Comercio de Cúcuta, Pamplona y Ocaña.

En el caso de Cúcuta, la medida aplica tanto para los principales como suplentes designados como representantes del presidente en la entidad cameral.

En la actualidad fungían como delegados principales: Israel Bahar Levi, Carlos Cristo y Silvia Aranda; como suplentes, Edwin Alfonso Parada Montes y Amilcar José Mirep Corona y una tercera que se encontraba vacante.

Imagen eliminada.

Lea aquí: ¿Se complicó fin de año para los pensionados? Mintrabajo dice que "no está la plata" para pagar en noviembre y diciembre

Uno de los casos que más llama la atención es el de Bahar Levi, quien fungió como directivo en la entidad por más de dos décadas.

Ocaña y Pamplona

El decreto establece modificación de los integrantes en estas entidades. Como delegados principales en Ocaña se encontraban: Alex Danilo Rangel Velásquez y Yolima Contreras Torres y como suplentes María Liliana Suárez Domínguez y una vacante.

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En Pamplona, solo se encontraba como principal Doris Delgado Portilla y tres vacantes (entre principales y suplentes).

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Cambios a nivel Colombia

De esta manera, el gobierno de Abelardo de la Espriella revocó los nombramientos de varios delegatarios de las juntas directivas de distintas Cámaras de Comercio a nivel país, incluídos los que asumieron en el gobierno del expresidente Gustavo Petro y otros mandatarios.

 

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