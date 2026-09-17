Capturan a auxiliar de Policía tras hallazgo de estupefacientes al interior de un CAI en Cúcuta

Un hecho de presunta corrupción e ilegalidad sacudió las filas de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) este jueves 17 de septiembre.

Una auxiliar de Policía fue capturada en el CAI Kennedy, ubicado en la zona norte de la capital nortesantandereana, tras encontrarse sustancias estupefacientes ocultas dentro de las mismas instalaciones policiales.

De acuerdo con el reporte oficial la detención se llevó a cabo cuando la uniformada se encontraba en su turno de descanso.

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Inspección en el tanque del baño

Hallaron las sustancias ilícitas, presuntamente escondidas en el tanque del baño del recinto policial, un espacio que en ese momento estaba siendo utilizado por la auxiliar.

Durante el procedimiento de registro y control, los uniformados a cargo del operativo también incautaron un teléfono celular, elemento que junto con la droga fue embalado y dejado como evidencia a disposición de la fiscalía de turno.

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Proceso penal e investigación disciplinaria

La mujer capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, organismo que asumirá las indagaciones correspondientes para determinar la cantidad exacta del alucinógeno, establecer su origen, evaluar si iba a ser comercializado dentro o fuera de la unidad y definir la situación jurídica de la implicada.

Frente al caso, el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta sostuvo que mantendrá la política de cero tolerancia frente a actos que infrinjan la ley.

Redacción: Daniela Bocarejo / Practicante periodismo.

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