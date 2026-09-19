Rectores de Cúcuta y el área metropolitana participarán en un espacio para el fortalecimiento de la educación

Frente a las transformaciones que enfrenta la educación en Norte de Santander y en el marco de los resultados de las Pruebas PISA 2025, los rectores de los colegios de Cúcuta y el área metropolitana participarán el próximo lunes 21 en el Primer Encuentro de Rectores 2026 por la Educación.

Este evento, organizado por la Universidad Libre, Seccional Cúcuta, será un espacio para compartir experiencias, fortalecer vínculos y construir nuevas oportunidades de cooperación en beneficio de las comunidades académicas de la región.

En este sentido, la conferencia central será “RectorIA: Gerencia académica en la era tecnológica”, un encuentro en el que Catalina Largacha Mejía, rectora del Colegio Colombo Hebreo y experta en Liderazgo e Innovación, y Alejandro Matta Herrera, gerente público y docente universitario investigador, propondrán su mirada sobre los desafíos de la educación en tiempos de transformación digital.

Dicho encuentro se llevará a cabo desde las 7:00 de la mañana en la Sala de Audiencias, de la Unilibre Cúcuta.

Además, la intervención será el preámbulo para construir una Alianza por la Educación entre las comunidades académicas y una oportunidad para abrir un espacio de relacionamiento de alto valor institucional.

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