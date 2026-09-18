Así inició la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

El Gobierno de Abelardo de la Espriella inició formalmente el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030.



Este proceso, que busca definir la carta de navegación del Gobierno en el cuatrienio, está liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien ya tuvo sus primeras sesiones con viceministros, subdirectores de departamentos administrativos y jefes de oficinas de planeación de todos los sectores ejecutivos.



Esta hoja de ruta estará enfocada en un doble desafío estratégico de atender la reconstrucción y transformación de las zonas golpeadas por el sismo del pasado 10 de agosto y los incendios forestales e impulsar un modelo de desarrollo construido con las regiones basado en la seguridad, el mejoramiento de la calidad de vida, el fomento a la inversión privada, el saneamiento fiscal y la eficiencia estatal.



"Un Plan que une territorios donde la participación es un eje clave para construir la unidad de la Patria Milagro", señaló el director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago.



El jefe de planeación enfatizó que la construcción de la iniciativa debe convertirse en un eje de cohesión social y regional.



"Un Plan para unir a Colombia con participación, articulación y visión territorial. Se debe entender como el vehículo unificador de la Patria", enfatizó.

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En ese sentido, el DNP estableció una agenda articuladora con las entidades gubernamentales, donde cada sector administrativo podrá postular un máximo de 15 iniciativas estratégicas priorizadas y deberá designar enlaces especializados en las áreas misionales, de inversión, de asuntos jurídicos, de participación ciudadana, de Consulta Previa con comunidades étnicas y la mesa campesina.



El Departamento Nacional de Planeación fijó como plazo el 30 de septiembre para recepción y concertación inicial de iniciativas sectoriales y propuestas orientadas a la articulación de Gobierno.



Agregó que tras la fase de consolidación técnica se desarrollarán diálogos regionales participativos durante el mes de octubre en todo el territorio nacional, finalmente el documento de bases será entregado al Consejo Nacional de Planeación (CNP) el próximo 15 de noviembre, previa presentación ante el CONFIS y el CONPES.



Tras estas reuniones, el proyecto de Ley definitivo se radicará formalmente ante el Congreso de la República el 7 de febrero de 2027.

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