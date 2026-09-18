El extenso historial criminal de Simpson, ha caído tres veces por homicidio en Cúcuta

La cómplice

Por este mismo crimen ya había sido capturada Diana Luz Tarazona Carreño, alias la Reina, quien cayó en mayo de 2025, señalada como coautora del homicidio. Según la información publicada en ese momento, la mujer, de 41 años, habría participado en la logística del asesinato.

Tarazona fue señalada de gestionar el vehículo utilizado para la huida de los criminales. Su captura se produjo en el barrio Cuberos Niño, en cumplimiento de una orden judicial. Tras la judicialización, fue enviada a prisión por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, esta medida no se prolongó por mucho tiempo.

Un año después, en mayo de 2026, la mujer fue víctima de un ataque armado en el mismo barrio. Sobrevivió a varios disparos mientras participaba en una fiesta familiar.

Por ahora, se desconoce cuál era la relación o el vínculo delictivo que unía a estos dos personajes.

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La segunda captura

Simpson fue capturado apenas dos semanas después del asesinato de Melkis. No obstante, su detención no estuvo relacionada con ese crimen, pues para ese momento aún no se había establecido su presunta participación en el homicidio. La captura se produjo por otro asesinato.

El hombre, quien también es conocido con el alias de el Costeño, fue encontrado escondido entre las calles del asentamiento humano La Conquista, ubicado al norte de Cúcuta, junto al Anillo Vial Occidental.

Una patrulla adelantaba un puesto de control cuando los uniformados lo sorprendieron con un revólver en su poder. El hombre presentó una cédula venezolana, con la que no le aparecían antecedentes delictivos. Sin embargo, al profundizar en la verificación de su identidad, las autoridades descubrieron que tenía doble nacionalidad y, mediante la documentación colombiana, establecieron su historial judicial.

El Costeño figuraba en la lista de los hombres más buscados por homicidio en Cúcuta y Bucaramanga desde 2016. Además, las autoridades lo vincularon con otro asesinato ocurrido en la capital santandereana en agosto de 2020.

Por el homicidio de Vladi Yesid Vega Cortez, Nava fue enviado a prisión. El crimen ocurrió en el barrio Cuyanita, de Bucaramanga, luego de que una discusión entre la propietaria de una vivienda y un inquilino terminara en un desenlace fatal.

Al parecer, Vega, de 21 años, era el yerno de la dueña de la casa, quien sostenía una discusión con Nava, que vivía en el lugar como arrendatario. El joven intervino en el altercado, pero habría sido atacado por sorpresa con un cuchillo. Dos puñaladas en el pecho le causaron la muerte, mientras el señalado criminal escapó y regresó a Cúcuta.

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La primera captura

El historial criminal de Simpson se remontaría a 2016, cuando ocurrió el asesinato de Esteban Romero Castellanos, en el barrio Alfonso López. La víctima fue asesinada a disparos el 17 de marzo de ese año y, según la investigación, Nava estaría involucrado en el hecho.

Por ese motivo, fue incluido en la lista de los más buscados. Sin embargo, su detención no se produjo sino hasta diciembre de 2019, después de protagonizar una riña con otro hombre en el sector La Tomatera.

Al parecer, habría golpeado a su contrincante en la cabeza con la cacha de un revólver. La víctima reportó el caso a una patrulla cercana y los uniformados capturaron a Nava ese mismo día.

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