El extenso historial criminal de Simpson, ha caído tres veces por homicidio en Cúcuta

Aunque resulta difícil entender cómo, de alguna manera, José Gregorio Nava Gómez siempre termina de nuevo en las calles de Cúcuta, pese a haber sido detenido por la justicia en repetidas oportunidades. Por su nombre y, especialmente, por su alias de Simpson, es reconocido por las autoridades como un hombre con un amplio historial criminal en la capital nortesantandereana.
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En los últimos días, la Fiscalía anunció que volverá a prisión, luego de que un juez de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario por el asesinato del comerciante Melquisedec Balaguera Carrero, ocurrido en 2024.
El ente investigador recopiló material probatorio que vincularía a Simpson con el crimen, por lo que lo judicializó por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambos agravados, y lo presentó ante un juez.
Durante las audiencias, Nava Gómez no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez determinó que deberá permanecer tras las rejas mientras avanza el proceso judicial. Según las indagaciones adelantadas durante varios meses, Simpson sería el responsable de dispararle al comerciante hasta causarle la muerte.
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El crimen
El hecho sacudió las calles del barrio Aeropuerto durante la mañana del 22 de febrero de 2024. A eso de las 7:30 a. m., el comerciante, de 39 años, salió de su casa, ubicada en la calle 11, entre avenidas 2 y 3.
Del garaje sacó su Renault blanco para dirigirse a su lugar de trabajo. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrar la puerta, la muerte le salió al paso. Sin sospechar lo que estaba por ocurrir, el hombre tenía cerca un vehículo azul estacionado.
Del automotor descendieron varios sujetos armados, dispuestos a acabar con su vida. El grupo se acercó a él e intercambió algunas palabras, antes de que uno de los hombres abriera fuego.
“En ese momento, presuntamente, Nava Gómez le disparó en varias oportunidades, causándole la muerte”, señala el boletín publicado por la Fiscalía.
Acto seguido, los criminales regresaron al vehículo y huyeron con rumbo desconocido, mientras el cuerpo de la víctima quedó tendido, sin signos vitales, frente a su vivienda.
El caso aún presenta varios interrogantes y no se ha podido establecer con claridad el motivo del crimen. Melquis, como era conocido por sus familiares, amigos y vecinos, era oriundo de Tibú, donde residía gran parte de su familia y representaba legalmente a una empresa de transporte público.
Por su labor, viajaba constantemente para supervisar los servicios de la compañía. Se había radicado en el barrio Aeropuerto, junto con su expareja sentimental, con quien tenía una hija menor de edad.
En ese momento, fuentes cercanas declararon a este medio que el comerciante no había recibido amenazas ni tenía conocimiento de algún problema que pudiera poner en riesgo su vida.
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La cómplice
Por este mismo crimen ya había sido capturada Diana Luz Tarazona Carreño, alias la Reina, quien cayó en mayo de 2025, señalada como coautora del homicidio. Según la información publicada en ese momento, la mujer, de 41 años, habría participado en la logística del asesinato.
Tarazona fue señalada de gestionar el vehículo utilizado para la huida de los criminales. Su captura se produjo en el barrio Cuberos Niño, en cumplimiento de una orden judicial. Tras la judicialización, fue enviada a prisión por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, esta medida no se prolongó por mucho tiempo.
Un año después, en mayo de 2026, la mujer fue víctima de un ataque armado en el mismo barrio. Sobrevivió a varios disparos mientras participaba en una fiesta familiar.
Por ahora, se desconoce cuál era la relación o el vínculo delictivo que unía a estos dos personajes.
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La segunda captura
Simpson fue capturado apenas dos semanas después del asesinato de Melkis. No obstante, su detención no estuvo relacionada con ese crimen, pues para ese momento aún no se había establecido su presunta participación en el homicidio. La captura se produjo por otro asesinato.
El hombre, quien también es conocido con el alias de el Costeño, fue encontrado escondido entre las calles del asentamiento humano La Conquista, ubicado al norte de Cúcuta, junto al Anillo Vial Occidental.
Una patrulla adelantaba un puesto de control cuando los uniformados lo sorprendieron con un revólver en su poder. El hombre presentó una cédula venezolana, con la que no le aparecían antecedentes delictivos. Sin embargo, al profundizar en la verificación de su identidad, las autoridades descubrieron que tenía doble nacionalidad y, mediante la documentación colombiana, establecieron su historial judicial.
El Costeño figuraba en la lista de los hombres más buscados por homicidio en Cúcuta y Bucaramanga desde 2016. Además, las autoridades lo vincularon con otro asesinato ocurrido en la capital santandereana en agosto de 2020.
Por el homicidio de Vladi Yesid Vega Cortez, Nava fue enviado a prisión. El crimen ocurrió en el barrio Cuyanita, de Bucaramanga, luego de que una discusión entre la propietaria de una vivienda y un inquilino terminara en un desenlace fatal.
Al parecer, Vega, de 21 años, era el yerno de la dueña de la casa, quien sostenía una discusión con Nava, que vivía en el lugar como arrendatario. El joven intervino en el altercado, pero habría sido atacado por sorpresa con un cuchillo. Dos puñaladas en el pecho le causaron la muerte, mientras el señalado criminal escapó y regresó a Cúcuta.
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La primera captura
El historial criminal de Simpson se remontaría a 2016, cuando ocurrió el asesinato de Esteban Romero Castellanos, en el barrio Alfonso López. La víctima fue asesinada a disparos el 17 de marzo de ese año y, según la investigación, Nava estaría involucrado en el hecho.
Por ese motivo, fue incluido en la lista de los más buscados. Sin embargo, su detención no se produjo sino hasta diciembre de 2019, después de protagonizar una riña con otro hombre en el sector La Tomatera.
Al parecer, habría golpeado a su contrincante en la cabeza con la cacha de un revólver. La víctima reportó el caso a una patrulla cercana y los uniformados capturaron a Nava ese mismo día.
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