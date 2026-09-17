Lo sorprendieron tomando cerveza: sicarios asesinaron a Martín Picón en Ocaña

Un nuevo asesinato sacudió a Ocaña. El barrio Fundadores se convirtió en el escenario de un ataque sicarial contra Martín Eduardo Picón Vacca, quien el próximo mes cumpliría 34 años.

La víctima se encontraba en el interior de una tienda, donde tomaba unas cervezas. Eran cerca de las 4:00 de la tarde del pasado martes cuando dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una moto.

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Uno de los delincuentes lo observó y, posteriormente, le disparó en varias oportunidades. Picón cayó en la entrada del establecimiento, mientras los homicidas huyeron de la escena.

Tras recibir la alerta, una comisión del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor) acudió al sitio y acordonó la zona. Posteriormente, llegaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), encargadas de realizar la inspección técnica al cadáver y a la escena del crimen.

Los informes preliminares revelaron que el hombre recibió cinco disparos: uno en el pómulo derecho, otro en el lado izquierdo del cuello, dos en el pectoral izquierdo y uno en el lado derecho del tórax.

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Mensajes de pesar

Tras conocerse el deceso de Picón Vacca, las redes sociales se inundaron de mensajes de pesar y solidaridad con su familia. Jonathan Cárdenas, quien compartió con él una amistad durante sus estudios profesionales, así como en el fútbol, la política y la paternidad, expresó su tristeza por lo ocurrido.

«¡Ay, Martín! Increíble que esto pase. Una amistad de estudios profesionales, de fútbol, de política y de paternidad. ¡Qué impotencia, amigo, que uno tenga que despedirte de esta manera!», escribió Cárdenas.

Este medio conoció que Martín Eduardo Picón residía en el barrio La Ermita y se dedicaba a la compra y venta de vehículos. Trascendió que el fin de semana había regresado de Bogotá, donde permaneció durante algunos días.

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Las autoridades investigan los móviles del ataque sicarial y trabajan en la identificación de los responsables para lograr su captura.

Segundo asesinato en una semana

Este es el segundo hecho similar registrado en Ocaña en una semana, luego del asesinato del abogado Marlon Dayan Álvarez Arévalo, de 27 años, ocurrido en el barrio El Carbón.

En ese caso, la principal línea de investigación apunta, presuntamente, a un posible hecho relacionado con el no pago de una extorsión.

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