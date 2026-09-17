Video de Valentina Ferrer cantando despechada resurge tras ruptura con J Balvin

Valentina Ferrer y J Balvin terminaron su relación. Después de varios días de rumores y especulaciones en redes sociales, la modelo argentina confirmó este miércoles 16 de septiembre que ella y el cantante colombiano decidieron tomar caminos separados.

La noticia fue revelada por Ferrer a través de sus historias de Instagram, donde compartió un mensaje en el que explicó que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, y pidió comprensión ante el momento personal que atraviesan.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo.

¿J Balvin y Valentina Ferrer se separaron por infidelidad?

La modelo e influencer mexicana Melanie Pavola había llamado la atención meses atrás al asegurar públicamente que tuvo un encuentro íntimo con el cantante colombiano mientras él mantenía su relación con Ferrer. Sus declaraciones tomaron nuevamente fuerza luego de que la argentina anunciara, el 16 de septiembre, que ella y Balvin habían decidido tomar caminos separados.

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Pavola, de 35 años y originaria de Monterrey, aseguró a finales de agosto de 2026 que habría tenido un romance con J Balvin entre 2020 y 2021. Según su versión, el encuentro ocurrió en Nueva York, ciudad a la que el cantante supuestamente la habría invitado.

La modelo contó en redes sociales que, después de estar juntos, el artista le habría revelado que Valentina Ferrer estaba embarazada. Pavola afirmó que, al conocer esta información, decidió retirarse y posteriormente le escribió a la argentina para contarle lo ocurrido y ofrecerle disculpas.

Sus declaraciones generaron una amplia reacción en redes sociales, especialmente después de que compartiera fotografías antiguas en las que aparecía junto al intérprete de ‘Mi gente’. Las imágenes no correspondían necesariamente al periodo en el que habría ocurrido el supuesto encuentro, pero volvieron a poner su nombre en el centro de la conversación.

Valentina Ferrer cantando canciones de despecho

Ahora, tras confirmarse su ruptura, volvió a llamar la atención en redes sociales un curioso video en el que Valentina aparece cantando con gran sentimiento una reconocida canción de despecho: ‘Si tu amor no vuelve’, del Binomio de Oro de América.

En el audiovisual, la argentina comparte con varias personas mientras interpreta el tema y, entre los asistentes, se encuentra J Balvin, con quien incluso intenta bailar durante el momento.

Muchos internautas señalan que desde ese momento se notaba “algo extraño” entre ellos. La canción, conocida por sus contundentes frases sobre el desamor, incluye versos como: “Entonces nadie va a romperme el corazón”, “Y si tu amor no vuelve”, “Tengo herido el corazón” y “Renuncié a mi vida por vivir tu vida”.

Mientras algunos han mostrado su apoyo a Valentina, otros han interpretado su interpretación como una posible forma de expresar lo que sentía en aquel momento.

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Sin embargo, estas últimas son interpretaciones de los internautas y no existe confirmación de que la elección de la canción tuviera alguna relación con su situación sentimental.