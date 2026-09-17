Yina Calderón expone video de Epa Colombia y Wadith Manzur en la cárcel

Yina Calderón volvió a pronunciarse sobre la situación de su amiga Epa Colombia y esta vez reveló un video en el que aparece la empresaria durante su permanencia en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde habría protagonizado un momento de tensión con el excongresista Wadith Manzur.

Las imágenes fueron publicadas por Calderón en sus historias de Instagram. Según explicó, habría recibido el material directamente de Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia. En la grabación se observa a la empresaria en medio de una discusión mientras reclama por una situación relacionada con el espacio en el lugar de reclusión.

El video muestra a Epa Colombia preguntando por el manejo de una cortina y reclamando ante la presencia de un hombre que sería Wadith Manzur. En medio del intercambio, la empresaria expresa su molestia y asegura que estaría siendo víctima de persecución.

“Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura. No, señor, no, señor”, se escucha decir a Barrera en el registro.

Yina Calderón aseguró que Epa Colombia sufre persecución en Carabineros

Después de publicar el video, Yina Calderón cuestionó las condiciones en las que, según ella, permaneció su amiga durante su paso por la Escuela de Carabineros.

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“Ahí están ustedes viendo un video del ataque psicológico, verbal, la persecución, la vulneración de sus derechos, de todo lo que le pasó a Epa Colombia en la Escuela de Carabineros”, manifestó la creadora de contenido en redes sociales.

Calderón también volvió a pedir públicamente ayuda para Epa Colombia y dirigió su mensaje al presidente Abelardo de la Espriella. “No es justo lo que está pasando con Epa. Necesitamos su ayuda, señor presidente Abelardo”, expresó.

La publicación se suma a otras intervenciones recientes de Calderón, quien ha cuestionado las condiciones de los traslados de su amiga después de que se conocieran imágenes en las que Epa Colombia aparecía con esposas en las manos y elementos de sujeción en los pies mientras era trasladada desde Picaleña hacia los juzgados de Ibagué.

¿Qué pasó entre Epa Colombia y Wadith Manzur?

El episodio del nuevo video habría ocurrido cuando ambos permanecían recluidos en la Escuela de Carabineros, en Bogotá. Epa Colombia estuvo allí hasta el 7 de agosto de 2026, cuando fue trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña.

Por su parte, Wadith Manzur permaneció en las instalaciones policiales hasta septiembre y posteriormente fue trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanza el proceso judicial en su contra relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

En el video difundido por Calderón, Manzur aparece en medio de la situación, aunque el registro no permite determinar con precisión cuál fue su participación en el conflicto ni si fue directamente responsable de las situaciones que Epa Colombia describe como “persecución” y “tortura”.

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Según reportes sobre las imágenes, la discusión estaría relacionada con el espacio y el manejo de una cortina dentro del lugar donde permanecía recluida la empresaria.

¿Por qué Epa Colombia está en prisión?

Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

La sentencia está relacionada con los hechos ocurridos durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá, cuando la empresaria ocasionó daños en una estación de TransMilenio. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en enero de 2025.

Desde entonces, la situación de Epa Colombia ha generado diferentes reacciones en redes sociales, especialmente por parte de personas cercanas a la empresaria, quienes han pedido que se revise la posibilidad de que pueda cumplir su condena bajo prisión domiciliaria.