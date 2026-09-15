Los Emmy demuestran que en televisión el talento no envejece.

Los premios suelen hablar de ganadores y perdedores, de récords y de estatuillas. Sin embargo, algunas ceremonias dicen mucho más entre líneas.

La edición número 78 de los Premios Emmy, celebrada el pasado lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, dejó una lectura que va más allá de las producciones que se llevaron los principales reconocimientos: en una industria acostumbrada a perseguir la juventud, la experiencia volvió a ocupar el centro de la pantalla.

Jean Smart, Sally Field, Rhea Seehorn y Allison Janney fueron algunas de las actrices que protagonizaron esa reivindicación.

Cuatro intérpretes de distintas generaciones, con carreras construidas durante décadas y trayectorias que demuestran que el talento puede adquirir nuevas dimensiones con el paso del tiempo.

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A sus 75 años, Jean Smart volvió a interpretar a Deborah Vance en Hacks y volvió a ganar. No fue simplemente otro Emmy para su extensa colección. Se trató de su quinto reconocimiento consecutivo como mejor actriz protagonista de una serie de comedia por el mismo personaje, después de los obtenidos en 2021, 2022, 2024 y 2025.

La marca resulta particularmente significativa porque Smart se convirtió en la única intérprete en ganar el Emmy por cada una de las temporadas de una misma serie en las que participa. Y su historia con estos premios viene de mucho antes: también fue reconocida por sus trabajos en Frasier, en 2000 y 2001, y Samantha, what?, en 2008.

Lo interesante de su caso es que Deborah Vance no es un personaje escrito para desaparecer detrás de una generación más joven. Por el contrario, Hacks convirtió precisamente su edad, experiencia y trayectoria en parte fundamental de su historia.

Smart encontró allí una protagonista compleja, divertida y vigente, demostrando que una actriz puede descubrir algunos de sus papeles más importantes después de los 70.

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Algo similar ocurrió con Sally Field. A sus 79 años, la actriz se convirtió en la intérprete más longeva en ganar el Emmy en la categoría de mejor actriz de una miniserie o película por Remarkably Bright Creatures (Criaturas luminosas).

Field llegó al reconocimiento después de una carrera que atraviesa varias décadas del cine y la televisión estadounidense. Su triunfo, por eso, representa también una idea poderosa: las grandes carreras no necesariamente terminan cuando disminuye la presencia de sus protagonistas en las producciones más comerciales. Algunas, incluso, encuentran nuevas oportunidades para contar historias desde la madurez.

Su discurso tuvo además un componente político. Al agradecer a Canadá, al que llamó “nuestro vecino, nuestro amigo”, dejó una referencia a las tensiones comerciales entre ambos países que provocó aplausos entre los asistentes.

Field también protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia durante el homenaje a Dolly Parton, fallecida recientemente.

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La actriz, quien compartió pantalla con Parton en Magnolias de acero, recordó a su amiga como una artista y humanitaria cuya influencia trascendió Tennessee y la industria del entretenimiento.

Otra historia de perseverancia fue la de Rhea Seehorn. A sus 54 años, la actriz finalmente consiguió su primer Emmy por su trabajo en Pluribus, después de haber recibido tres nominaciones por su interpretación de Kim Wexler en Better Call Saul sin llevarse la estatuilla.

Su victoria tiene un valor especial porque representa a esas intérpretes que durante años reciben elogios de la crítica, construyen personajes memorables y permanecen en la conversación de la industria, pero deben esperar más tiempo por el reconocimiento de los grandes premios.

En Pluribus, Seehorn interpreta a Carol Sturka, uno de los personajes centrales de la producción de Apple TV.

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También Allison Janney, de 66 años, volvió a ampliar su lugar en la historia de los Emmy al ganar como mejor actriz de reparto en drama por The Diplomat (La diplomática). Con este reconocimiento llegó a ocho Emmy de actuación, igualando una marca que comparte con Jean Smart, Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus.

Y mientras las veteranas escribían nuevos capítulos en sus carreras, la ceremonia también recordó que la renovación continúa.

Kate O’Flynn, de 40 años, inauguró la velada con su primera victoria en los Emmy como mejor actriz de reparto en una serie de comedia por Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay), producción que terminó siendo una de las grandes protagonistas de la noche, con seis estatuillas durante la gala televisada y 14 en total al sumar los Creative Arts Emmys.

Ese contraste es quizás la mejor lectura de la ceremonia: no se trata de elegir entre juventud y experiencia, sino de reconocer que ambas pueden convivir.

Los Emmy de 2026 dejaron así una televisión donde las nuevas generaciones encuentran espacio, pero donde las actrices que llevan décadas frente a las cámaras siguen teniendo algo que decir. Y, sobre todo, algo que interpretar.

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En una época en la que la industria del entretenimiento cambia constantemente de rostros, plataformas y tendencias, las historias de Smart, Field, Seehorn y Janney recuerdan que hay algo que no debería pasar de moda: el talento.

Los ganadores de los Emmy 2026

Mejor serie de drama: The Pitt

Mejor actriz en una serie de drama: Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor actor en una serie de drama: Noah Wyle, The Pitt

Mejor actor de reparto en una serie de drama: Tom Pelphrey, Task

Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Allison Janney, The Diplomat

Mejor serie de comedia: Widow’s Bay

Mejor actor en una serie de comedia: Matthew Rhys, Widow’s Bay

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, Hacks

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Stephen Root, Widow’s Bay

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Kate O’Flynn, Widow’s Bay

Mejor serie limitada o antología: DTF St. Louis

Mejor actor en una serie limitada, antología o película: Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actriz en una serie limitada, antología o película: Sally Field, Remarkably Bright Creatures

Mejor reality de competencia: The Traitors, Peacock

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