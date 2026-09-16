Karol G encabeza la lista de colombianos nominados a los Latin Grammy.

En la mañana de ayer se dieron a conocer los nominados a la edición número 27 de los Premios Latin Grammy, donde Karol G aparece como una de las artistas con más postulaciones y aspira a conquistar varios de los famosos gramófonos dorados.

Este año, nuevamente desde Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 12 de noviembre se conocerán los ganadores de las 60 categorías que hacen parte de la ceremonia. La paisa logró varias nominaciones gracias a las canciones de su álbum Tropicoqueta.

La artista se encuentra entre las nominadas a Grabación del Año con Coleccionando Heridas, tema que interpreta junto con Marco Antonio Solís. En esta categoría competirá con el uruguayo Jorge Drexler, la chilena Mon Laferte, la española Rosalía y el mexicano Carín León.

También consiguió una postulación en Álbum del Año con Tropicoqueta, además de Canción del Año con Coleccionando Heridas. En esta última categoría también aparece Juanes con Humano, canción que realizó junto con la artista mexicana Vivir Quintana.

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Karol G suma otra nominación en Mejor Interpretación Urbana por su colaboración con Eddy Lover en Dile Luna. En esta categoría también fueron postulados Ryan Castro, Kapo y Gangsta con La Villa, así como Feid con Se Lo Juro.

La paisa continúa demostrando el buen momento que atraviesa con su nominación a Mejor Interpretación de Reguetón gracias a Verano Rosa, colaboración que realizó en compañía de su expareja Feid.

Otra de sus postulaciones llegó en Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta, categoría en la que competirá con otros colombianos como J Balvin, por Omerta, y Beéle, por Borondo.

En Mejor Canción Regional Mexicana también fue nominada por su trabajo junto con Édgar Barrera y Andrés Jael Correa Ríos en Ese Hombre Es Malo.

El nuevo talento colombiano también se hizo presente entre los nominados a los Latin Grammy. La barranquillera Aria Vega fue postulada en la categoría Nuevo Artista.

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Por su parte, la agrupación Monsieur Periné logró una nominación en Mejor Álbum Pop Contemporáneo con Instrucciones para ser feliz, mientras que Esteman, junto con Daniela Spalla, aparece en Mejor Álbum Pop Tropical con Amorío.

Feid, junto con Lil Supa, fue nominado en Mejor Canción de Rap/Hip Hop por Poder, mientras que Beéle aparece en Mejor Canción Urbana por Yo y Tú.

La amplia producción de música urbana que existe en Colombia contrasta con la presencia de artistas nacionales en algunas de las categorías especializadas del género.

Juanes consiguió su segunda nominación en esta edición de los Latin Grammy en Mejor Álbum de Pop/Rock con Juanesteban. En esta categoría competirá con artistas como Draco Rosa, uno de los invitados a la pasada edición del Festival Cordillera.

En Mejor Álbum de Salsa aparece el Grupo Niche con Más que palabras, mientras que José Aguirre fue postulado en Mejor Canción Tropical por Realidad-Es.

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La música vallenata y la cumbia también tendrán representación colombiana en Mejor Álbum Cumbia/Vallenato. Allí aparecen Jorge Celedón con Jorgito, Gusi con Vallenato Social Club, Karen Lizarazo con El Tiempo Perfecto y Carlos Vives con El Último Disco Vol. 1.

En esta categoría también sorprendió la presencia de la agrupación argentina de cumbia Ke Personajes con Corazón Ausente.

Otra de las sorpresas fue la nominación de la artista colombiana Farina en Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata por Música para bailar. A ella se suma el regreso de Los Tri-o, que con Orgánico consiguieron una postulación en Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Fonseca, con Antes Que El Tiempo Se Vaya, fue nominado en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, categoría en la que también se encuentra Greeicy con Candela.

Quinteto Revolucionario, junto con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, fue postulado en Mejor Álbum de Tango por Revolucionario Filarmónico.

Además, dos proyectos colombianos competirán por el gramófono dorado en Mejor Álbum de Música Infantil. Se trata de Cantoalegre y Marta Gómez, por Mil Secretos, y Tu Rockcito, con el proyecto Dinosaurios: Una Travesía Cretácica.

Finalmente, Juan Pablo Vega, quien ha desarrollado proyectos musicales junto con artistas como Santiago Cruz, Paula Arenas y, recientemente, Doctor Krápula, fue postulado a Productor del Año.

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