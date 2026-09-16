Fiscalía recibe denuncias por el patrimonio de Yeison Jiménez: su madre y hermana señalan irregularidades

A casi ocho meses de la muerte de Yeison Jiménez, el patrimonio que construyó durante años se convirtió en el centro de una disputa que ya tiene expediente en la Fiscalía General de la Nación.

Su madre, Luz Feny Galeano Patiño, y su hermana, Laura Daniela Sarmiento Galeano, presentaron denuncias ante el ente acusador en las que señalan presuntas irregularidades en el manejo de sociedades, participaciones accionarias y documentos relacionados con los bienes del artista.

El cantante de música popular murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. Detrás quedó un entramado empresarial que incluía sociedades como Santi Music S.A.S. y Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S., además del Criadero La Cumbre, dedicado a los caballos de paso fino y estimado públicamente en varios miles de millones de pesos.

A eso se sumaban inmuebles, vehículos, actividades ganaderas y agrícolas, regalías musicales y otros negocios vinculados con su nombre.

Ocho conductas bajo la lupa

La denuncia de la madre del artista fue radicada el primero de junio de 2026 y señala a varias personas cercanas al entorno empresarial de Jiménez.

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Según los abogados Sergio Augusto Ramírez Mantilla y Romario Camargo Pizarro, quienes representan a ambas denunciantes, se habrían producido “actuaciones societarias, modificaciones en la representación legal, movimientos de participaciones accionarias y operaciones económicas vinculadas con sociedades y bienes relacionados con Yeison Jiménez Galeano”.

Las conductas que la familia pide investigar son falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, fraude procesal, administración desleal, abuso de confianza, estafa o tentativa de estafa, ocultamiento de documento privado y posibles actuaciones irregulares relacionadas con documentos societarios y modificaciones administrativas.

Los abogados fueron enfáticos en aclarar que su pronunciamiento “no constituye un señalamiento de responsabilidad contra persona alguna” y que buscan que, si la investigación encuentra mérito, se produzcan las actuaciones penales correspondientes.

Uno de los elementos que concentra la atención de la familia es un acta fechada el 2 de enero de 2026, apenas ocho días antes del accidente que cobró la vida del artista, pero que habría sido registrada ante las autoridades el 29 de enero, es decir, después de su muerte.

La diferencia entre la fecha del documento y la fecha de su registro es uno de los puntos que la familia pide revisar. Sin embargo, esa diferencia temporal no implica por sí misma la comisión de un delito: ese es precisamente el punto que deberá establecer la investigación.

¿Quién hereda y qué hay que inventariar?

La disputa tiene una dimensión familiar y otra societaria que no se resuelven de la misma manera. Yeison Jiménez estaba casado con Sonia Restrepo Acosta, con quien formó una familia y tuvo hijos.

Los derechos sucesorales dependerán de la titularidad de cada bien, el régimen patrimonial aplicable y las decisiones que adopten las autoridades competentes, no simplemente de quién administraba las empresas o aparecía públicamente cerca del artista.

Tomado de El Colombiano.

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