Muerte de mototaxista impone el silencio en La Parada, Villa del Rosario

Ayer, entre el bullicio comercial y el incesante ir y venir de viajeros en La Parada, el silencio se impuso sobre un crimen ocurrido la tarde anterior. A unos 500 metros del puente internacional Simón Bolívar, donde un mototaxista fue asesinado a tiros en plena Autopista Internacional, nadie quería hablar.

Ni siquiera los compañeros de labores de la víctima, con quienes compartía el tramo de vía donde estacionaba su vehículo para ofrecer el servicio de mototaxi a quienes van y vienen de San Antonio del Táchira (Venezuela), se atrevían a hablar con La Opinión.

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El silencio entre este grupo de trabajadores del manubrio y los otros diez que se distribuyen en las inmediaciones del paso binacional fue el verdadero protagonista. «Discúlpame por lo que te voy a decir, hermano, pero no sé nada», dijo uno de ellos.

Una mototaxista afirmó que solo conocía del caso los informes preliminares que se divulgaron en redes sociales después del asesinato. «Lo mismo que tú sabes, sé yo. No estaba aquí, estaba haciendo una carrera», aseguró.

Ni siquiera los uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) que atendieron el caso pudieron identificar, en ese momento, a la víctima del asesinato ocurrido en Villa del Rosario. En La Parada, según lo que pudo constatar este medio, «manda la ley del silencio».

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¿Quién era Navas?

Según se conoció el hombre respondía al nombre de Giovanni Navas, más conocido como Navas. Era oriundo de la zona central de Venezuela, vivía en el barrio Llano de Jorge, de San Antonio del Táchira, y llevaría alrededor de un año trabajando como mototaxista en la frontera colombiana.

«Laboraba en oficios varios cuando no estaba bueno el trabajo con el mototaxi», expresó una allegada.

Lo sorprendieron esperando pasajeros

A Navas lo sorprendió su asesino cuando esperaba clientes en el paradero. Tenía puesto el buzo con el nombre de la asociación Motos Unidas Entrega y llevaba el casco puesto. De repente, un hombre se le acercó y le disparó.

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Mientras el homicida huía de la escena, el venezolano quedó tendido boca abajo sobre el asfalto. De inmediato, algunos testigos lo montaron en una motocicleta y lo trasladaron al hospital Jorge Cristo Sahium. Sin embargo, el personal médico no pudo hacer nada por salvarlo, pues llegó sin signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido una hipótesis sobre el crimen. Las investigaciones avanzan con el propósito de esclarecer el asesinato e identificar a los responsables.

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