Mi niño bonito, vuela muy alto: el dolor de líder campesino tras asesinato de su hijo en Tibú

El Eln estaría detrás del asesinato de Magnely Pallares Franco, de 17 años, hijo de Alirio Pallares, coordinador de la Guardia Campesina de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

El crimen ocurrió la tarde del martes en la vereda Versalles, de Tibú, en circunstancias que testigos calificaron de “despiadadas”.

Según las versiones conocidas, el adolescente habría sido retenido por hombres armados señalados de pertenecer al Eln y posteriormente asesinado con una ráfaga de fusil.

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“Al joven lo recordamos cuando recibió el apoyo de la Consejería con balones y otros implementos. También quedará para la memoria su participación al lado de su padre y los demás desplazados y retornados que habitan en el refugio”, dijo una fuente consultada por este medio.

El padre del menor afirmó que Magnely fue pionero en el proceso de liderazgo y trabajo que impulsa la organización campesina.

“Le gustaba el deporte y la cultura. Su sonrisa, su forma de estar con los demás jóvenes, sus chistes… Un muchacho muy dinámico”, expresó, adolorido.

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En medio de la tristeza, Pallares reiteró su llamado a la paz en la subregión del Catatumbo y al cese de la violencia. Indicó que, como líder social, conoce el riesgo que existe en la zona y que durante muchos años ha defendido el territorio y llamado a dejar las armas.

Sostuvo que no quiere ver a más mujeres y hombres enterrando a sus hijos ni que otras familias tengan que sentir el sufrimiento que hoy él padece.

“Gracias a todos los que me han dado esa voz de aliento. Mi niño bonito, Magnely Pallares Franco. Vuela muy alto, papi. Desde el cielo ayúdanos a que en el Catatumbo haya paz y que más jóvenes no mueran así como tú. Te amo y te voy a llevar siempre en mi corazón”, expresó el líder.

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Rechazó el crimen

Asuncat rechazó el asesinato y denunció que la violencia contra dirigentes sociales y campesinos también estaría afectando a sus familiares. La organización pidió que los hijos y parientes de líderes sociales no sean convertidos en objetivos de los actores armados.

La organización campesina recordó que el menor hacía parte de sus procesos desde niño y que fue miembro de los Pioneros de la Guardia Campesina.

“Este hecho enluta profundamente a nuestra organización, a la familia de Magnely y a toda la comunidad campesina… Ningún niño, niña o adolescente debe ser víctima de los actores armados ni pagar con su vida por pertenecer a una familia vinculada a procesos de organización social y campesina”, destacó Asuncat en un comunicado.

La asociación aseguró que las instituciones del Estado tienen conocimiento del riesgo que enfrentan los líderes sociales en esta zona de Norte de Santander. Por ello, el asesinato del menor genera una profunda preocupación y exigió respuestas a las autoridades gubernamentales.

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