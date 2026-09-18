Superintendencia de Subsidio Familiar designa director administrativo suplente en Comfanorte

A través de la Resolución 0725 de 2026, expedida por el Ministerio del Trabajo desde la Superintendencia del Subsidio Familiar, fue designado Reinaldo Rojas Peña como director administrativo suplente de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte).

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El agente especial encargado de la intervención de la corporación, Fabián Vicente Mayor Olaya, había radicado una solicitud de aprobación el pasado 8 de septiembre.

Rojas asumirá funciones directivas a causa de la ausencia del director en propiedad.

Disputa por el control de la entidad

El pasado mes de marzo del presente año, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander había ordenado el reintegro de Oscar Gerardino Astier como director de Comfanorte.

Con la decisión expresa en la resolución de Mintrabajo, queda sin efecto la decisión tomada en los estrados judiciales del departamento.

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