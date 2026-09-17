Habitantes de Villa del Rosario levantan protesta en la Autopista Internacional

Luego de varios minutos de manifestación y del cierre de la Autopista Internacional, habitantes del barrio Montevideo, en Villa del Rosario, llegaron a un acuerdo con la empresa prestadora del servicio de agua potable para buscar una solución a la falta de suministro que afecta a la comunidad.

El principal compromiso alcanzado es que el servicio de agua será llevado nuevamente a la parte alta del sector mediante motobomba lo antes posible, teniendo en cuenta que este es el mecanismo utilizado habitualmente para abastecer a los habitantes de esta zona.

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Mientras se concreta el nuevo cargue por motobomba, la empresa se comprometió a disponer de carrotanques a libre demanda de la comunidad, con el propósito de atender las necesidades de los habitantes durante el tiempo que tome solucionar la situación.

La protesta se originó luego de que la comunidad completara varios días sin recibir el suministro. Según conoció La Opinión, en la parte alta de Montevideo el agua llega aproximadamente cada 12 días mediante motobomba; sin embargo, esta vez se presentó un retraso de más de cuatro días debido a fallas técnicas que impidieron realizar el cargue previsto.

Ante la falta de agua y la demora en la solución, los habitantes decidieron bloquear temporalmente la Autopista Internacional para llamar la atención sobre la situación.

Con el acuerdo alcanzado entre la comunidad y la empresa, se espera que el suministro temporal mediante carrotanques permita atender a los residentes mientras se restablece el mecanismo habitual de abastecimiento por motobomba.

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