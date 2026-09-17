Eln difunde prueba de supervivencia de tres policías secuestrados en la vía Ocaña-Cúcuta

El Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) dio a conocer en las últimas horas un comunicado en el que se atribuye el secuestro de tres miembros de la Policía Nacional, hechos presentados el pasado 17 de agosto en la vía que conduce de Ocaña a Cúcuta.

Los uniformados, identificados como el mayor Freddy Alexis Russi González y los patrulleros Erica Tatiana Monroy Hurtado y Edison Yesid Medina Traslaviña, adscritos a la Dijín se movilizaban en un vehículo Spark Gt de placa RKP-355, cuando según lo expresado en la comunicación, fueron interceptados por guerrilleros de este grupo subversivo.

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En el documento, el grupo armado aseguró que una mujer identificada como Angi Jácome, se encuentra bajo su poder, ya que acompañaba a los policías. Además, fue relacionado en el texto como la pareja sentimental de Andrey Avendaño, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc.

De igual manera, esta guerrilla mencionó que la mujer realizaba labores de inteligencia y estaría vinculada con la Fuerza Pública

Por último, la guerrilla resaltó que los secuestrados se encuentran en buen estado de salud. No obstante, dejaron abierta la posibilidad de una eventual liberación o intercambio.